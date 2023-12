Ουκρανία: Εκρήξεις ακούστηκαν για άλλη μία νύχτα στο Κίεβο – Ρωσικές επιθέσεις με drones

Εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο στο Κίεβο καθώς σήμανε συναγερμός στην αντιαεροπορική άμυνα της ουκρανικής πρωτεύουσας για ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε πως οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας είχαν κινητοποιηθεί για ν’ αναχαιτίσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

❗️Explosions on the Left Bank of Kyiv. Loud. pic.twitter.com/E87brJ9kJf

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές.

Another Russian terrorist attack on Kyiv. Shaheds are flying over residential areas. #RussiaIsATerroristState #RussiaUkraineWar #Kyiv #Ukraine #Russia pic.twitter.com/tGv4A9lsUf

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Friday night in Kyiv (air raid sirens). Imagine that Ukrainians have lived through almost two years of this. pic.twitter.com/5In810hula

— Sally Hayden (@sallyhayd) December 15, 2023