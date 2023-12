Νέα σύνοδος το 2024 για χρηματοδότηση Ουκρανίας – «Βοήθεια ό,τι κι αν συμβεί», λένε Μισέλ και φον ντερ Λάιεν

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δήλωσε ότι στις αρχές του επόμενου χρόνου θα πραγματοποιηθεί νέα σύνοδος κορυφής για το πακέτο οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας, ύψους 50 δισ. ευρώ για την επόμενη τετραετία, στο οποίο μέχρι τώρα έχουν συμφωνήσει τα 26 κράτη-μέλη, εκτός από ένα – την Ουγγαρία.

Διευκρίνισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί γύρω στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου και πως η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με ομοφωνία.

Εξήγησε, επίσης, ότι το πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία περιλαμβάνεται στη συνολική αναθεώρηση του πολυετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού (2021-2027), στο οποίο συμφωνούν τα 26 κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι το σημείο εκκίνησης στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι λιγότερο σύνθετο, τόνισε ο Σαρλ Μισέλ.

«Είμαι πεπεισμένος και αισιόδοξος ότι θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας να στηρίξουμε την Ουκρανία με οικονομικά μέσα», όπως είπε.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε πως μέχρι την επόμενη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα υπάρχει μια «λειτουργική λύση» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, μετά το βέτο που άσκησε το βράδυ της Πέμπτης ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, για χρηματοδότηση ύψους 50 δισ. ευρώ υπέρ του Κιέβου.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι μέχρι τότε θα γίνει προετοιμασία για εναλλακτικές λύσεις, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόφαση σε επίπεδο «27» στην ΕΕ. Και σημείωσε πως αυτό που έχει σημασία είναι να χορηγηθεί μια συνεκτική και αξιόπιστη χρηματοδότηση για την Ουκρανία.

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά, ασφαλώς, για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ των 27 κρατών μελών. Όμως, θεωρώ ότι είναι επίσης απαραίτητο να επεξεργαστούμε δυνητικές εναλλακτικές ώστε να διαθέτουμε μια επιχειρησιακή λύση, στην περίπτωση που μια συμφωνία των 27 δεν θα είναι δυνατή», επισήμανε.

Και ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα εκταμιευθεί προς το Κίεβο η τελευταία δόση για φέτος, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, η οποία θα δημιουργήσει μια γέφυρα για να καλύψει το κενό έως ότου ληφθεί η απόφαση για τα 50 δισ.

