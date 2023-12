Από σαράντα κύματα η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ – Η αντίδραση της Ρωσίας

Το «πράσινο φως» για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, έλαβε την Πέμπτη η Ουκρανία, από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο, όταν θα ολοκληρωθεί η έκθεση της Κομισιον με τις απαιτούμενες αλλαγές, στις οποίες πρέπει να προχωρήσει το Κίεβο.

Μετά από την απόφαση αυτή, απομένουν τέσσερα ακόμη βήματα. Αρχικά, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμφωνήσουν στο υπό διαπραγμάτευση πλαίσιο, προκειμένου η Ουκρανία να προετοιμαστεί για να εντάξει στους νόμους της, την πάγια ενωσιακή νομοθεσία και να εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Το πλαίσιο αυτό αποτελεί πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να το εγκρίνουν τα 27 κράτη μέλη. Μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων, η Κομισιόν πρέπει να αποφασίσει αν η Ουκρανία είναι ή όχι έτοιμη για ένταξη στην ΕΕ. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι ομόφωνη από όλα τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη συνέχεια, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών από κοινού με την ουκρανική ηγεσία θα πρέπει να υπογράψουν τη συνθήκη προσχώρησης, η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί από τα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών.

Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν τον Μάρτιο όταν και θα ολοκληρωθεί η σχετική έκθεση για τις απαιτούμενες αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει το Κίεβο για να πληροί τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είπε για ακόμη μία φορά «όχι» στη διαπραγμάτευση για το ζήτημα της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Η απόφαση ελήφθη από τους ηγέτες των 26 κρατών μελών με τον Ούγγρο πρωθυπουργό να αποχωρεί από την αίθουσα, πράγμα το οποίο είχε αποφασιστεί νωρίτερα και η πρωτοβουλία άνηκε στον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς.

Ουσιαστικά, ο καγκελάριος είπε στον Ούγγρο πρωθυπουργό, ότι αφού δεν συμφωνεί μπορεί να αποχωρήσει ώστε οι υπόλοιποιι Ευρωπαίοι ηγέτες να αποφασίσουν ομόφωνα για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά από τον ελιγμό αυτό, ο Βίκτορ Όρμπαν, τόνισε με σχετικό βίντεο το οποίο ανήρτησε στην πλατφόρμα X ότι «η Ουγγαρία δεν αλλάζει θέση» χαρακτηρίζοντας «παράλογη» την απόφαση των υπολοίπων 26 Κρατών – Μελών συμπληρώνοντας ότι «δεν θέλει να φέρει μέρος της ευθύνης».

Δεδομένο ήταν ότι μετά την απόφαση έναρξης των ενταξιακών συνομιλιών της ΕΕ με την Ουκρανία, η Ρωσία θα αντιδρούσε. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι «Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ χθες να ανοίξει τις ενταξιακές συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Μολδαβία είναι μια πολιτικοποιημένη απόφαση που μπορεί να αποσταθεροποιήσει το μπλοκ.»

Συνέχισε δε λέγοντας, ότι «Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ένωση μπορεί να διαρκέσουν χρόνια ή και δεκαετίες. Η ΕΕ ανέκαθεν είχε αυστηρά κριτήρια και είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή ούτε η Ουκρανία ούτε η Μολδαβία πληρούν αυτά τα κριτήρια.» Πρόσθεσε δε ότι «Τα νέα μέλη μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την ΕΕ, και καθώς ζούμε στην ίδια ήπειρο με την ΕΕ, φυσικά το παρακολουθούμε στενά αυτό».

Σημειώνεται ότι ο Πεσκόφ μίλησε και για την Ουγγαρία λέγοντας ότι δεν είναι φιλορωσική χώρα, αλλά η Ρωσία εντυπωσιάστηκε που είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα δικά της, ουγγρικά συμφέροντα.

Αν και ο Όρμπαν δεν άσκησε βέτο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ευρώπης με την Ουκρανία, ανακοίνωσε πως εμπόδισε την έγκριση της νέας οικονομικής υποστήριξης της ΕΕ στην Ουκρανία, αξίας 50 δις ευρώ.

Σγκεκριμένα, ανέφερε «Βέτο στα επιπλέον κεφάλαια στην Ουκρανία, βέτο στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα επιστρέψουμε στο ζήτημα την επόμενη χρονιά έπειτα από προσήκουσες προετοιμασίες.»

Summary of the nightshift: 🚫 veto for the extra money to Ukraine, 🚫 veto for the MFF review. We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.

Κατόπιν τούτου, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, εξερχόμενος από την αίθουσα όπου ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουγγαρία εμπόδισε τη σύναψη οριστικής συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής προκειμένου να διατεθούν πενήντα δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και οι 27 αποφάσισαν η διαπραγμάτευση για το ζήτημα να συνεχιστεί τον Ιανουάριο.

Ο κ. Ρούτε εξήγησε πως οι υπόλοιπες 26 χώρες ήταν σύμφωνες να διατεθεί το ποσό των 50 δισ. ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ ως το 2027, όμως η Βουδαπέστη τάχθηκε κατά της απόφασης, για τη λήψη της οποίας απαιτείται ομοφωνία.

The European Council has just decided to open EU accession negotiations with Ukraine and Moldova. This is wonderful news for Moldova and obviously also for @ZelenskyyUa and all the brave Ukrainians who are fighting for their country and their security, and for our security and…

— Mark Rutte (@MinPres) December 14, 2023