Σύνοδος Κορυφής: Βέτο από Ορμπαν στο δημοσιονομικό και στα 50 δισ. για την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν (στο κέντρο της φωτογραφίας του Reuters/Yves Herman, επάνω) ανακοίνωσε πως άσκησε το βέτο του, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των 27, για να μην υιοθετηθεί νέα οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Ουκρανία, αξίας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

«Βέτο στα επιπλέον κεφάλαια στην Ουκρανία, βέτο στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα επιστρέψουμε στο ζήτημα την επόμενη χρονιά έπειτα από προσήκουσες προετοιμασίες», ανέφερε ο κ. Ορμπαν μέσω X.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023