Αυτοί είναι οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου της FIFA

Η FIFA ανακοίνωσε τις τελικές υποψηφιότητες για το βραβείο «The Best» στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών, σχετικά με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς.

Στους άνδρες το βραβείο του καλύτερου θα διεκδικήσουν οι Εμπαπέ, Χάαλαντ και Μέσι, κάτι φυσιολογικό αν σκεφτούμε τα κατορθώματά τους τη χρονιά που ολοκληρώνεται.

Ο Γάλλος επιθετικός μοιάζει ασταμάτητος τη φετινή σεζόν, αφού δε σταματάει να σκοράρει με τη Γαλλία και την Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας φτάσει ήδη τα 18 γκολ στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, σήκωσε τα πάντα τη περσινή σεζόν με τους Πολίτες πανηγυρίζοντας το τρεμπλ, με τον ίδιο να πετυχαίνει παραπάνω από 50 γκολ όλη τη χρονιά.

Τέλος, 0 Αργεντίνος σούπερ σταρ, Λέο Μέσι, μετά την κατάκτηση της 8ης Χρυσής Μπάλας στη καριέρα του θέλει να πάρει κι αυτό το βραβείο σπίτι του. Στις γυναίκες το βραβείο θα διεκδικήσουν η Αϊτάνα Μπονματί (κάτοχος Χρυσής Μπάλας), Λίντα Καϊσέδο και η Τζένη Ερμόσο (Παγκόσμια Πρωταθλήτρια με την Ισπανία).

FIFA announce the finalists for The Best player awards 🥇

𝐌𝐞𝐧:

Leo Messi

Erling Haaland

Kylian Mbappé

𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧:

Aitana Bonmatí

Linda Caicedo

Jenni Hermoso pic.twitter.com/gGnUA3O3dq

— B/R Football (@brfootball) December 14, 2023