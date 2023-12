Η ελεύθερη «πτώση» του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (pics, vid)

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μετά από μια μυθική καριέρα στην Μπάγερν Μονάχου και την Bundesliga, όπου διέλυσε κάθε πιθανό (και απίθανο) ρεκόρ, αποφάσισε το καλοκαίρι του 2022 να μεταγραφεί ως ελεύθερος στην Μπαρτσελόνα μετά από μια οκταετία στη Βαυαρία.

Ο Πολωνός στράικερ βρέθηκε στη Βαρκελώνη με σκοπό να ηγηθεί της νέας προσπάθειας των μπλαουγκράνα να επιστρέψουν στην κορυφή του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο Τσάβι ήταν ο πρώτος που τον ήθελε για την κορυφή της επίθεσης και πράγματι την περσινή σεζόν η Μπάρτσα πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από τέσσερα χρόνια.

O «Λέβα» την περσινή σεζόν έπαιξε σε 46 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και είχε 33 γκολ και 8 ασίστ, ενώ μόνο στο πρωτάθλημα είχε 23 και ήταν κομβικός για την κατάκτηση της κούπας. Η Μπαρτσελόνα πέρσι όμως ήταν ομάδα του 1-0, ο «Λέβα» έδινε τις λύσεις και γενικότερα αν και δεν έπειθε η άμυνα της ήταν το «κλειδί» για τον τίτλο.

Το καλοκαίρι η Μπαρτσελόνα προχώρησε σε λίγες κινήσεις και ουσιαστικά πλαισίωσε τον Λεβαντόφσκι με παίκτες που δημιουργικά είναι τοπ επιπέδου. Κανσέλο, Γκουντογκάν και Φέλιξ έχουν πολύ ποιότητα και μαζί με τους Γκάβι, Πέδρι, Ραφίνια, Φεράν Τόρες, Γιαμάλ και Ντε Γιονγκ ο Τσάβι έχει πίσω από τον Πολωνό επιθετικό παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Θεωρητικά, ο Λεβαντόφσκι έχει καλύτερους συμπαίκτες γύρω του τη φετινή χρονιά, όμως οι επιδόσεις του είναι χειρότερες από πέρσι. Και φυσικά είναι χειρότερες και από τις σεζόν που είχε στην Μπάγερν. Ο «Λέβα» καλώς ή κακώς διανύει το 35ο έτος της ηλικίας του και παρότι είναι σωματικά ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο φαίνεται πως έχει αρχίσει να πέφτει σε απόδοση.

Χαρακτηριστικά είναι και τα νούμερα που έχει τη φετινή σεζόν, αφού μετά από 19 ματς σε όλες τις διοργανώσεις έχει 9 γκολ και 4 ασίστ. Ωστόσο, έχει πολλές χαμένες ευκαιρίες και μάλιστα σε φάσεις που κάποτε δεν συγχωρούσε. Επίσης, με βάση τους αριθμούς κάνει λιγότερα χιλιόμετρα στο γήπεδο, ειδικά σε σχέση με τη θητεία του στην Μπάγερν, ενώ έχει και λιγότερες επαφές.

Την ίδια ώρα στο Champions League έχει μόλις ένα γκολ σε 6 ματς και σε συνολικά 376 λεπτά. Για να αντιληφθεί κανείς ο νεαρός Μαρκ Γκουίου έχει 1 γκολ σε 33 λεπτά, ενώ στο ματς με την Αντβέρπ ο σπουδαίος Λέβαντόφσκι δεν είχε ούτε μια τελική προσπάθεια. Ηδη γίνονται πολλές συζητήσεις για το μέλλον του, το Twitter κάνει πάρτι για τον Πολωνό στράικερ και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα ζητούν επιτακτικά να αποχωρήσει από την ομάδα τον Ιανουάριο, προκειμένου να βρει χώρο ο Γκουίου, ο οποίος θεωρείται ένα πολύ μεγάλο πρότζεκτ για τους Καταλανούς.

Βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος ήδη έχει απασχολήσει ομάδες από τη Σαουδική Αραβία. Ο Τσάβι τον θέλει πολύ στην Μπαρτσελόνα, είναι σημαντικός και για τα αποδυτήρια, ενώ αναμφίβολα πρόκειται για έναν εξαιρετικό επιθετικό, που όμως ο χρόνος φαίνεται να τον έχει «φθείρει» κατά κάποιον τρόπο.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως ο πάλαι ποτέ κορυφαίος φορ στον κόσμο και ο πιθανότατα καλύτερος επιθετικός που πέρασε από την Μπάγερν τον 21ο αιώνα, έχει σοβαρό θέμα στο γκολ φέτος και έχει χάσει 13 κλασικές ευκαιρίες στη La Liga. Είναι στο νούμερο 1 της λίστας στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ και στο Champions League το μόλις ένα γκολ που έχει πετύχει μέχρι στιγμής είναι αρνητικό ρεκόρ στην καριέρα του Πολωνού τα τελευταία 10 χρόνια.

Lewandowski has been crying about the lack of chances since the beginning of the season, but the funny thing is that he has missed the most in La Liga as well.

We need to get rid of him as soon as possible, this guy is hands down one of the worst strikers in Europe right now. pic.twitter.com/3gf6QvwBKQ

— Ali (@Ali400B) December 10, 2023