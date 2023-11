Η απόλυτη σύγκριση: Ο «μπομπέρ» Κέιν και το αδιανόητο 50% του Λεβαντόφσκι (pics, vids)

Η Μπάγερν Μονάχου ένα καλοκαίρι μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς απέκτησε τον Χάρι Κέιν από την Τότεναμ, με σκοπό να κάνει τον Πολωνό επιθετικό να… ξεχαστεί.

Τρεις μήνες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Άγγλου στράικερ οι Βαυαροί «τρίβουν» τα χέρια τους από ικανοποίηση, αφού ο Κέιν κάνει… θραύση και δείχνει έτοιμος να καταρρίψει ότι ρεκόρ υπάρχει στην Bundesliga, αλλά και στον σύλλογο γενικότερα.

Ο πρώην επιθετικός της Τότεναμ διανύει μια απίστευτη σεζόν με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας και έχει σε όλες τις διοργανώσεις 21 γκολ σε 16 παιχνίδια. Ο αριθμός είναι τρομακτικός, ενώ στην Bundesliga τα πεπραγμένα του δείχνουν ότι βαδίζει για τα καλά στα χνάρια του προκατόχου του, ο οποίος είναι ο ζωντανός θρύλος των Βαυαρών και του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, ο Κέιν στα 11 ματς που έχει παίξει στη Γερμανία έχει τον ασύλληπτο αριθμό των 17 τερμάτων, με μόλις τα τρία να είναι με πέναλτι. Οι συγκρίσεις της σεζόν που διανύει μπορούν να γίνουν μόνο με την ιστορική χρονιά του Λέβα, που σε 29 παιχνίδια είχε 41 γκολ, εκ των οποίων μόνο τα 8 με πέναλτι.

Η στατιστική λέει ότι ο Κέιν σκοράρει 14 τέρματα (πλην των 3 πέναλτι) σε μόλις 26 σουτ στον στόχο. Ένα νούμερο που σημαίνει ότι σε λιγότερο από δύο προσπάθειες εντός εστίας ο Κέιν βρίσκει δίχτυα. Αδιανόητο νούμερο που ξεπερνάει ακόμη και εκείνο του Λεβαντόφσκι, ο οποίος τη σεζόν 2020-21 είχε 33 γκολ χωρίς πέναλτι σε συνολικά 68 προσπάθειες εντός στόχου, που άγγιζε το 50%.

Αν ο Κέιν συνεχίσει να… «πυροβολεί» σε αυτούς τους ρυθμούς, είναι δεδομένο ότι θα ξεπεράσει και τα 41 τέρματα του Λέβα που είναι το ρεκόρ, αλλά και θα «συντρίψει» τους ασύλληπτους αριθμούς του. Όπως βλέπετε και στον πίνακα, μπορεί να έχει λιγότερα παιχνίδια, επαφές, γκολ και σουτ, αλλά έχει μπροστά του τουλάχιστον άλλα 23 παιχνίδια για να σκοράρει λίγο πολύ 24 τέρματα.

Αυτό που κάνει τη διαφορά προς το παρόν είναι η αδιανόητη ευστοχία του εντός περιοχής, αλλά και όταν σουτάρει, αφού έχει ποσοστό 54% όταν βρίσκει τέρμα. Το δύσκολο κομμάτι το έχει κάνει ήδη, ο Τόμας Τούχελ δουλεύει όλο το σύστημα της Μπάγερν γύρω από εκείνον και φυσικά αυτό κάνει πιο εύκολη την αποστολή του. Το αν είναι καλύτερος σκόρερ από τον Λέβα είναι δύσκολο να κριθεί από τώρα, όμως αναμφίβολα και οι δύο είναι τρομακτικοί στράικερ, με παρόμοιο τρόπο παιχνιδιού και σίγουρα ο Κέιν θα απειλήσει όλα τα ρεκόρ του Πολωνού.

🇩🇪📈 Goal comparison chart between Harry Kane’s current Bundesliga season and the recording breaking one of Robert Lewandowski back in 2020/21!

Kane needs 25 goals in 23 games to completely smash the record. 👀✨ pic.twitter.com/oN83PZVwNC

— EuroFoot (@eurofootcom) November 23, 2023