Απίστευτο: Η παραμονή του Κέιν στο Μόναχο έχει στοιχήσει στην Μπάγερν ήδη 1 εκατομμύριο λίρες (pics)

Το περασμένο καλοκαίρι η Μπάγερν Μονάχου δαπάνησε ένα ποσό κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Χάρι Κέιν από την Τότεναμ, με τους Βαυαρούς να κάνουν δικό τους έναν από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο.

Παρ’ όλα αυτά, ο Άγγλος επιθετικός αν και ανακοινώθηκε επίσημα από τους πρωταθλητές Γερμανίας στις 12 Αυγούστου δεν έχει βρει ακόμα σπίτι στο Μόναχο, με αποτέλεσμα αυτός και η οικογένειά του να μένουν σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου.

Since he signed with Bayern Munich, Harry Kane has stayed in a hotel suite that costs £10,000 per night. Since August, he has spent £1 million on accommodation 🤑 pic.twitter.com/2nAxy6hKfl

— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) November 10, 2023