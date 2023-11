Λουίς Σουάρες: Σαν το... παλιό καλό κρασί (vids)

Ο Λουίς Σουάρες αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς του 21ου αιώνα, έναν διαφορετικό στράικερ από τους άλλους, που σε οποιαδήποτε ομάδα αγωνίστηκε έκανε τη διαφορά.

Ο Ουρουγουανός φορ, αφού κατέκτησε τα πάντα στην Ευρώπη και έκανε… θραύση με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι και πλέον αγωνίζεται στα 37 του χρόνια στη Βραζιλία και την Γκρέμιο, έχοντας στόχο να γράψει κι εκεί ιστορία.

Ο σχεδόν 37χρονος επιθετικός (κλείνει τα 37 στις 25 Ιανουαρίου) υπέγραψε πριν από έναν χρόνο με στόχο να την επαναφέρει στην πρώτη εξάδα και εν συνεχεία να αποχωρήσει για άλλες πολιτείες και πιο συγκεκριμένα για Μαϊάμι μεριά για να βρει ξανά τον κολλητό του φίλο, Μέσι.

Στο ενδιάμεσο όμως ο Σουάρες θυμίζει τον… παικταρά που άφησε την προηγούμενη δεκαετία την υπογραφή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, παίρνοντας από το χέρι την Γκρέμιο και οδηγώντας την στην κορυφή του Brazileirao με 5 αγωνιστικές να απομένουν.

Ο Ουρουγουανός στα τελευταία παιχνίδια της βραζιλιάνικης ομάδας στο πρωτάθλημα έχει μπει σε… beast mode, σκοράρει και μοιράζει ασίστ κατά ριπάς και δίνει τρίποντα, με αποκορύφωμα φυσικά αυτό που συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Στο μεγάλο ντέρμπι της Μποταφόγκο με την Γκρέμιο στην έδρα της πρώτης, η ομάδα του Σουάρες χρειαζόταν μόνο νίκη για να την φτάσει στην κορυφή και να βάλει «φωτιά» στο πρωτάθλημα με τριπλή ισοβαθμία πέντε στροφές πριν το φινάλε.

⚽️ 50’

⚽️ 54’

⚽️ 69’

…hat-trick (playing away!), Gremio win 4-3 thanks to his goals and Luis Suárez always making the difference.

…and yes, he’s turning 37 in January but still top level 3⃣🔫🇺🇾 pic.twitter.com/0QpjzP7E6B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2023