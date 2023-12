«Δένει» τον Όσιμεν η Νάπολι και βάζει φρένο στους μνηστήρες

Μπορεί η Τσέλσι να είχε στο μυαλό της πως ο Βίκτορ Όσιμεν θα ήταν ο ιδανικός για την κορυφή της επίθεσής της στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όμως όπως όλα δείχνουν θα πρέπει να εγκαταλείψει την ιδέα.

Κάθε είδους τέτοια διάθεση από πλευράς Λονδρέζων μοιάζει να μην οδηγεί πουθενά, καθώς ο Νιγηριανός επιθετικός φαίνεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Νάπολι για νέο συμβόλαιο, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στις τελικές διαπραγματεύσεις για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους και ο Αφρικανός να παραμείνει στη Serie A.

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η επέκταση του συμβολαίου του, με τον Όσιμεν να γίνεται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές, που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα των «παρτενοπέι». Το συμβόλαιο που θα υπογράψει θα είναι για τρία ακόμη χρόνια, ενώ θα υπάρχει και οψιόν για μία ακόμα σεζόν. Η ρήτρα θα ισχύει από το καλοκαίρι του 2024 και φημολογείται πως θα ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια.

🚨🔵 Victor Osimhen new deal at Napoli will include huge salary rise; Nigerian striker is gonna be one of the best paid players in the history of the club.

New deal will be valid until June 2026, one more year as reported yesterday.

🔴↪️ Release clause already valid in 2024. pic.twitter.com/pZgsvagXi8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2023