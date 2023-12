Zara: Η απάντηση για την αμφιλεγόμενη καμπάνια «The Jacket» που συσχετίστηκε με τους νεκρούς της Γάζας

Με μία εκτενή ανακοίνωση και την απόσυρση της νέας καμπάνιας της με τίτλο «The Jacket», η ισπανική εταιρεία μόδας Zara προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σχετικά με τη συσχέτιση των εικόνων με τους νεκρούς της Γάζας.

Υπενθυμίζεται πως πολλοί, πελάτες και μη, της εταιρείας θεώρησαν ότι προβάλλει εικόνες που παραπέμπουν στα εκατοντάδες πτώματα στη Λωρίδα της Γάζας τα οποία τυλίγονται με λευκό ύφασμα.

Τόσο Παλαιστίνιοι όσο και άλλοι ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι οι εικόνες παραπέμπουν στις φωτογραφίες πτωμάτων τυλιγμένων με την παραδοσιακή ολόλευκη ενδυμασία ταφής στη Γάζα, καταδικάζοντας την οικειοποίηση τέτοιων συμβόλων και σκηνών καταστροφής για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Disgusting editorial campaign by Zara was posted today featuring white shrouded bodies, limbless mannequins, broken concrete, a pine box similar to Muslim coffins, powdery substance some say is like white phosphorus + broken drywall shaped like an upside down Palestine map! pic.twitter.com/5PAYfa9vD6

— Samira Atash (@samiraatash) December 9, 2023