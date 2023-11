Μήτρου-Λονγκ, Γουόκαπ και Μπραζντέικις υποδέχθηκαν τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε το βράδυ στο ΣΕΦ την Ζαλγκίρις στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Πειραιώτες θέλουν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί και έχοντας και την βοήθεια της έδρας να φτάσουν στην έβδομη νίκη τους στη φετινή διοργάνωση.

Σε μια αναμέτρηση που οι Λιθουανοί θα βρουν απέναντι τους τρεις παλιούς γνώριμους. Ο λόγος για τους Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Τόμας Γουόκαπ και Ίγκνας Μπραζντέικις. Μάλιστα ο πρώτος είναι… φρέσκο μεταγραφικό απόκτημα για τους ερυθρόλευκους με τον ίδιο να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Euroleague με την έναρξη του δεύτερου γύρου της Euroleague και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ στης 2 Ιανουαρίου.

Έτσι με αφορμή το σημερινό ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ζαλγκίρις οι τρεις άσοι του Ολυμπιακού είχαν την ευκαιρία να τα πουν με τους πρώην συμπαίκτες του. Μάλιστα στις συζητήσεις τους δεν έλειψαν και τα καθιερωμένα πειράγματα με τις δύο πλευρές να τα λένε πριν την έναρξη του πρωινού χαλαρώματος στο ΣΕΦ.

Good to see you! 🙌 pic.twitter.com/GMN4GIfYKi

