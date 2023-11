Η Χαμάς κατηγορεί τον Μπάιντεν για την επιδρομή του Ισραηλινού Στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν κατηγορεί η Χαμάς για την επιδρομή που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στο νοσοκομείο Αλ Σίφα τις τελευταίες ώρες.

Η Χαμάς κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι έδωσαν το «πράσινο φως» στο Ισραήλ για να ξεκινήσει την έφοδο «υιοθετώντας» τους ισχυρισμούς του ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιούνταν από τους μαχητές της οργάνωσης.

Ανέφερε ότι θεωρεί το Ισραήλ, τον Πρόεδρο Μπάιντεν και την κυβέρνησή του, «πλήρως υπεύθυνους για τις επιπτώσεις της εισβολής του στρατού στο Αλ Σίφα, και για όσα συμβούν στο ιατρικό προσωπικό και τους χιλιάδες εκτοπισμένους, ως αποτέλεσμα του ειδεχθούς εγκλήματος κατά υγειονομικής εγκατάστασης που προστατεύεται από την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης».

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι επιτίθεται στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, που βρίσκεται υπό συνεχή πολιορκία εδώ και μέρες, «έπειτα από πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και λόγω επιχειρησιακής αναγκαιότητας».

«Οι δυνάμεις των IDF διεξάγουν μια ακριβή και στοχευμένη επιχείρηση κατά της Χαμάς σε μια συγκεκριμένη περιοχή στο νοσοκομείο Σίφα. Διεξάγουμε χερσαία επιχείρηση στη Γάζα για να νικήσουμε τη Χαμάς και να σώσουμε τους ομήρους μας. Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς, όχι με τους αμάχους στη Γάζα.

Οι δυνάμεις των IDF περιλαμβάνουν ιατρικές ομάδες και αραβόφωνους, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε συγκεκριμένη εκπαίδευση για να προετοιμαστούν για αυτό το πολύπλοκο και ευαίσθητο περιβάλλον, με σκοπό να μην προκληθεί καμία βλάβη στους αμάχους που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς ως ανθρώπινες ασπίδες» γράφει, σε ανάρτησή του στο Χ ο ισραηλινός στρατός.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, οι IDF έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική χρήση του νοσοκομείου Σίφα από τη Χαμάς θέτει σε κίνδυνο το προστατευόμενο καθεστώς του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και έδωσαν αρκετό χρόνο για να σταματήσει αυτή η παράνομη κατάχρηση του νοσοκομείου.

Χθες, οι IDF μετέφεραν στις αρμόδιες αρχές της Γάζας για άλλη μια φορά ότι όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες εντός του νοσοκομείου πρέπει να σταματήσουν εντός 12 ωρών. Δυστυχώς, δεν το έκαναν» τονίζει.

Στις δυνάμεις του στρατού που συμμετέχουν στην επιχείρηση συμπεριλαμβάνονται μέλη «του ιατρικού σώματος» και «αραβόφωνοι» στρατιωτικοί, ενώ έγινε «ειδική εκπαίδευση» προκειμένου να «προετοιμαστούν για αυτό το περίπλοκο και ευαίσθητο περιβάλλον» ώστε «να μην πάθουν κακό άμαχοι».

Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε ακόμη «όλοι» οι μαχητές της Χαμάς οι οποίοι, κατ’ αυτόν, βρίσκονται «μέσα» στο νοσοκομείο να «παραδοθούν».

