Al Jazeera: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα χτυπήσει το νοσοκομείο Αλ Σίφα στα επόμενα λεπτά

Ο Άσραφ αλ Κούντρα, εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας στη Γάζα, δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί επικοινώνησαν με Παλαιστίνιο αξιωματούχο υγείας και του είπαν ότι «θα κάνουν επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα τα επόμενα λεπτά».

«Και μας είπαν να ενημερώσουμε τους ανθρώπους να μην στέκονται κοντά στα παράθυρα» δήλωσε ο αλ Κούντρα στο Al Jazeera.

Όπως είπε, ενημέρωσε τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για την ισραηλινή προειδοποίηση.

5.000-7.000 άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο στο Αλ Σίφα, ενώ νοσηλεύονται 650 ασθενείς και εργάζονται ακόμα 650 άτομα, σύμφωνα με το Quds News Network, δίκτυο ενημέρωσης που σχετίζεται με τη Χαμάς.

#BREAKING| Following a statement by the White House, giving a green light, Israel’s military said it will break into Al Shifa Hospital.

5000-7000 civilians are taking refuge at Al Shifa in addition to 650 patients and 650 medical workers. Eventhough, Israel announced it a main… pic.twitter.com/PCK3BWuQk6

