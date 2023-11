Η εξαιρετική εμφάνιση και το πρώτο «Light the Beam» του Βεζένκοφ στους Κινγκς (vids)

Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε ίσως την καλύτερη εμφάνισή του με τους Κινγκς στην αναμέτρηση με τους Καβαλίερς, αφού αγωνίστηκε για 17 λεπτά στη νίκη των «βασιλιάδων» με 132-120 και είχε 11 πόντους με 1/1 δίποντο και 3/5 τρίποντα, καθώς επίσης 2 ριμπάουντ και 1 λάθος.

Με το παιχνίδι να έχει ολοκληρωθεί, ο Βεζένκοφ πήγε εκεί που βρίσκεται η γραμματεία και – έπειτα από αντίστροφη μέτρηση – πάτησε ένα τεράστιο κουμπί που είχε μπροστά του μέσα σε αποθέωση, στέλνοντας μία δέσμη φωτός στον ουρανό του Σακραμέντο. Το περίφημο δηλαδή «Light the Beam».

«Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και μας υποστηρίζετε. Ας συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να κερδίζουμε και να ανάβουμε τη δέσμη φωτός», είπε από μικροφώνου ο Βεζένκοφ γνωρίζοντας την αποθέωση.

#Kings Sasha Vezenkov lights the beam for the first time!

He finished with 11 points (3-of-5 3PT) and two rebounds in 17 minutes. pic.twitter.com/By4WOS9H5c

— Tristi Rodriguez (@tristi_r14) November 14, 2023