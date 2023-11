Οι μύκητες της «αποκάλυψης» από το «The Last of Us» είναι ένα αφροδισιακό των Ιμαλαΐων

Το «Cordyceps sinensis», το οποίο βρίσκεται υπόγεια, είναι ένα πολύτιμο προϊόν τόσο στη θιβετιανή όσο και στην κινεζική ιατρική.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο μύκητας έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από 2.000 χρόνια και έχει διαδοθεί παγκοσμίως από την πρόσφατη, επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά.

Ο Δαρβίνος θα το είχε δοκιμάσει, σίγουρα.

Κάθε χώρα έχει μια τροφή, ποτό ή φυτικό εκχύλισμα με την υποτιθέμενη ικανότητα να διεγείρει την επιθυμία ή ακόμα και να βελτιώσει τη σεξουαλική απόδοση. Είναι αφροδισιακά, γνωστά και καταναλώνονται προ αμνημονεύτων χρόνων, αν και μέχρι σήμερα η επιστήμη δεν έχει αποδείξει την πραγματική αποτελεσματικότητα κανενός από αυτά. Το Μπουτάν, το τελευταίο βασίλειο των Ιμαλαΐων, είναι το μόνο κράτος στον κόσμο που χρησιμοποιεί τον δείκτη ευτυχίας των ελαφρώς λιγότερων από 800.000 κατοίκων του για τη μέτρηση του πλούτου. Είναι ήδη γνωστό ότι το σεξ και η ευτυχία συνήθως πάνε χέρι-χέρι, και σε αυτή την περίπτωση, οι ντόπιοι έχουν βρει το ιδιαίτερο διεγερτικό της λίμπιντο τους σε κοιλάδες που βρίσκονται μεταξύ 11.500 και 16.500 ποδιών πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, λίγο κάτω από τη λεγόμενη μόνιμη γραμμή χιονιού.

Mαζί με αυτά τα υποτιθέμενα οφέλη για την υγεία, το Cordyceps sinensis φημίζεται επίσης ότι τροφοδοτεί τη λίμπιντο ανδρών και γυναικών

«Χειμερινό σκουλήκι καλοκαιρινού γρασιδιού»

Εκεί οι Μπουτανέζοι σκάβουν το έδαφος αναζητώντας το Cordyceps sinensis, έναν παρασιτικό μύκητα που μολύνει έντομα και που είναι γνωστός σε περισσότερους από το βιντεοπαιχνίδι και την τηλεοπτική σειρά The Last of Us. Και τα δύο απεικονίζουν έναν αποκαλυπτικό κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι γίνονται ζόμπι όταν μολύνονται από αυτόν τον πολύ περίεργο οργανισμό.

Ωστόσο, ούτε το Cordyceps sinensis -στο Μπουτάν το αποκαλούν yartsa goenbub, το οποίο μεταφράζεται σε κάτι σαν «χειμερινό σκουλήκι καλοκαιρινού γρασιδιού»- ούτε οποιοσδήποτε άλλος μύκητας της ίδιας οικογένειας θέτει πραγματικά σε κίνδυνο τα ανθρώπινα όντα, παρά τα όσα λένε οι σεναριογράφοι της τηλεόρασης. Αλλά είναι θανατηφόρα για μερικά έντομα.

Σε αυτή την περίπτωση, για τις προνύμφες ενός τύπου σκώρου που υπάρχει σε αυτήν την περιοχή της Ασίας. Μόλις μολυνθεί με τα σπόρια του, ο μύκητας παρασιτίζει τις κάμπιες κάτω από το έδαφος και τους κλέβει όλα τα θρεπτικά συστατικά τους μέχρι να στεγνώσουν κυριολεκτικά και να πεθάνουν. Στη συνέχεια, το Cordyceps sinensis αναπτύσσει ένα νήμα μεταξύ τριών και 10 εκατοστών από το κεφάλι του ζώου για να ανέβει στην επιφάνεια και να συνεχίσει τον κύκλο ζωής του.

Η μείωση της χοληστερίνης

Τότε είναι που ο άνθρωπος μπαίνει σε δράση. Οι Μπουτανέζοι αναζητούν τον μύκητα μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου κερδίζοντας έξτρα εισόδημα στη συγκομιδή του. Ο μύκητας είναι ένα πολύτιμο προϊόν τόσο στη θιβετιανή όσο και στην κινεζική ιατρική, όπου υπάρχουν ενδείξεις για τη χρήση του για περισσότερα από 2.000 χρόνια.

Εκείνοι που επαινούν αυτά τα υποτιθέμενα οφέλη ισχυρίζονται ότι βοηθά στην πρόληψη του διαβήτη, μειώνει τον κίνδυνο άνοιας, έχει αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, εκτός από την αύξηση της ζωτικότητας και τη μείωση της χοληστερόλης. Αλλά μαζί με αυτά τα υποτιθέμενα οφέλη για την υγεία, το Cordyceps sinensis φημίζεται επίσης ότι τροφοδοτεί τη λίμπιντο ανδρών και γυναικών.

Αυτό το έχει καταστήσει εθνικό αφροδισιακό σε μια χώρα όπου μία από τις φημισμένες θρησκευτικές φιγούρες είναι ο Drukpa Kunley. Ο Θιβετιανός βουδιστής μοναχός έζησε μεταξύ του 15ου και του 16ου αιώνα και ήταν γνωστός ως «Ο Θείος Ανόητος» για την αγάπη του για το κρασί, τη σεξουαλική ικανοποίηση και την επίδειξη του φαλλού του δημόσια. Στη μνήμη του, πολλά σπίτια στη χώρα έχουν τις πόρτες τους πλαισιωμένες με σχέδια πέους. Οι Μπουτανέζοι ισχυρίζονται ότι τρομάζουν τα κακά πνεύματα και προσελκύουν γονιμότητα.

Όσο μεγαλύτερη είναι η προνύμφη που τον γέννησε -εκείνες που διατηρούν το κοκκινωπό μάτι και τους δακτύλιους στο σώμα θεωρούνται ανώτερης ποιότητας – τόσο υψηλότερη είναι η τιμή

Το μανιτάρι της ικανοποίησης

Το μανιτάρι πωλείται στο Μπουτάν σε ατελείωτο αριθμό μορφών, από κάψουλες που περιέχουν εκχύλισμα έως τον ίδιο τον μύκητα, που χρησιμοποιείται ως συστατικό σε όλους τους τύπους συνταγών, όπως σούπες κρέατος ή για προσθήκη στην τοπική μπύρα, chhaang. Αν ληφθεί ωμό, οι ντόπιοι λένε ότι έχει μια γλυκιά γεύση με γήινες νότες και μια πικρή τελική επίγευση. Μέσα σε αυτή τη μαγειρική ευελιξία, το μέγεθος του μύκητα αποκτά σημασία.

Όσο μεγαλύτερη είναι η προνύμφη που τον γέννησε -εκείνες που διατηρούν το κοκκινωπό μάτι και τους δακτύλιους στο σώμα θεωρούνται ανώτερης ποιότητας – τόσο υψηλότερη είναι η τιμή. Αυτά που ταξινομούνται ως ανώτερη κατηγορία, τα οποία ζυγίζουν περίπου 0,012 ουγγιές (0,00034 κιλά), κοστολογούνται στα 1.818 δολάρια ανά ουγγιά.

Ωστόσο, υπάρχουν φθηνότερες μορφές για να δώσετε στον εαυτό σας την ευχαρίστηση να δοκιμάσετε τον πολύ περιζήτητο μύκητα, όπως εγχύσεις στις οποίες το υποτιθέμενο αφροδισιακό (σε ποσοστό 0,5%) αναμιγνύεται με πράσινο τσάι από τη γειτονική Ινδία και συσκευασμένα φακελάκια χαρτιού για να βάλει σε ζεστό νερό. Το χρώμα του αφεψήματος είναι ελαφρώς καφετί και η γεύση δεν διαφέρει από οποιοδήποτε πράσινο τσάι, καθώς η γεύση που παρέχεται από το Cordyceps sinensis είναι πολύ λεπτή.

Οι Μπουτανέζοι συνιστούν ότι, για να αποκτήσετε τα υποτιθέμενα οφέλη για την υγεία και τη λίμπιντο, δεν προσθέτετε γάλα ή ζάχαρη και αν θέλετε να το γλυκάνετε, το κάνετε με μια μικρή κουταλιά μέλι ή μαλακώστε το με φρέσκα φύλλα μέντας.

*Με στοιχεία από elpais.com