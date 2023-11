Patrick Dempsey, ο πιο σέξι άντρας στον κόσμο

Έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες από τότε που ο γοητευτικός ηθοποιός Patrick Dempsey εμφανίστηκε στη μικρή οθόνη ως ο νευροχειρουργός Derek «McDreamy» Shepherd στο Grey’s Anatomy του ABC και το περιοδικό People τον τιμά ως τον πιο σέξι άνδρα στον κόσμο για το 2023.

Ο γοητευτικός 57χρονος ηθοποιός παίρνει τον τίτλο του πιο σέξι άνδρα στον κόσμο από τον συνάδελφό του και αστέρι της Marvel Chris Evans.

Η ανακοίνωση του ονόματός του για τον πιο σέξι άνδρα στον κόσμο ήταν ξαφνική για τον ηθοποιό. Ήταν κάτι που ο αγαπημένος ηθοποιός δεν περίμενε.

«Είναι ωραίο να έχω την αναγνώριση και σίγουρα φουσκώνει λίγο ο εγωισμός μου, αλλά μου δίνει την πλατφόρμα να το χρησιμοποιήσω για κάτι θετικό», σημείωσε ο Patrick Dempsey στο περιοδικό People.

«Είμαι χαρούμενος που συμβαίνει σε αυτό το σημείο της ζωής μου», συμπλήρωσε μιλώντας στο περιοδικό ο Patrick Dempsey.

Ο καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ πρωταγωνίστησε σε περίπου 250 επεισόδια του Grey’s Anatomy και ενδιαφέρεται πώς θα αντιδράσουν τα παιδιά του με την Jillian (η Talula, 21, και τα 16χρονα δίδυμα Sullivan και Darby) για τον τίτλο του ως πιο σέξι άνδρα στον κόσμο.

«Απλώς θα με κοροϊδέψουν που είναι καλό γιατί με κρατούν νέο», σημείωσε ο Patrick Dempsey.

O Patrick Dempsey πρωταγωνιστεί στη βιογραφική ταινία «Ferrari», σε σκηνοθεσία Michael Mann, και υποδύεται τον Ιταλό οδηγό της Formula 1 Piero Taruffi έχοντας στο πλευρό του τον Adam Driver και την Penelope Cruz.

