ΗΠΑ: Συναγερμός στο Καπιτώλιο – Συνελήφθη άνδρας με αυτόματο όπλο

Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ όταν αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που εντοπίστηκε να κρατά ένα αυτόματο όπλο.

Ο άνδρας βρισκόταν σε ένα πάρκο έξω από τα κτίρια γραφείων της Γερουσίας και απέναντι από τον σταθμό Union Station της Ουάσινγκτον όταν συνελήφθη, ανέφερε η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X, πρώην Twitter.

Πάντως οι αξιωματικοί της αστυνομίας του Καπιτωλίου ανέφεραν «μόλις ψάξαμε την περιοχή στο πάρκο που περικυκλώσαμε. Για λόγους ασφαλείας, θα ψάξουμε τα αντικείμενα του υπόπτου. Ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση και η έρευνα σε εξέλιξη», κατέληξαν χαρακτηριστικά στην ανάρτησή τους.

USCP Officers just arrested a man with a gun in the park across from Union Station. At this time we have no reason to believe there is an ongoing threat. We are working to gather more information and will put out more details when they are confirmed.

