Δεύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ πλέει στη Μέση Ανατολή

Δεύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ έφτασε στα ανοιχτά της Μέσης Ανατολής, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, «μια ακόμη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου έφτασε στη Μέση Ανατολή, η δεύτερη που σταθμεύει στην περιοχή εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς που κυβερνά τη Γάζα».

Ακόμη, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι μεταξύ των πλοίων που πλέουν μαζί με το USS Dwight D. Eisenhower είναι ένα ζευγάρι αντιτορπιλικών κατευθυνόμενων πυραύλων και ένα καταδρομικό κατευθυνόμενου πυραύλου.

Σημειώνεται ότι ανοικτά της Μέσης Ανατολής πλέει και το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford καθώς και πολεμικά πλοία υποστήριξης. Το USS Gerald R. Ford διαθέτει 5.000 ναύτες και το συνοδεύουν καταδρομικά και αντιτορπιλικά, αλλά και αεροσκάφη.

