Κροατία: Οργή για το φιλί του υπουργού Εξωτερικών στην Αναλένα Μπέρμποκ

Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει η προσπάθεια του υπουργού Εξωτερικών της Κροατίας, Γκόρνταν Γκρλιτς – Ράντμαν, να φιλήσει τη Γερμανίδα ομόλογό του, στη συνάντηση των ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Βερολίνο.

Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο 65χρονος επικεφαλής της κροατικής διπλωματίας φαίνεται να δίνει αρχικά το χέρι του στην Αναλένα Μπέρμποκ και στη συνέχεια να σκύβει προς τα εμπρός για να τη φιλήσει. Εκείνη στρέφει το κεφάλι της προς τις κάμερες και γελά αμήχανα.

Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, η Μπέρμποκ απομακρύνεται από τον Γκρλιτς – Ράντμαν, ενώ ο ίδιος κρατά το βλέμμα του κολλημένο πάνω της.

Η κίνηση του Κροάτη υπουργού προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας του και όχι μόνο.

Τα κροατικά μέσα ενημέρωσης άσκησαν δριμεία κριτική στον ΥΠΕΞ και μάλιστα κάποια χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «σεξουαλική παρενόχληση».

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Ράντα Μπόριτς, περιέγραψε το περιστατικό ως «εξαιρετικά ακατάλληλο», προσθέτοντας ότι οι «θερμοί χαιρετισμοί» δεν ενδείκνυνται για τις επαγγελματικές σχέσεις.

«Είναι σαφές ότι μια τέτοια σχέση δεν υπάρχει εδώ και ότι η Γερμανίδα υπουργός έμεινε έκπληκτη με το πόσο κοντά της πήγε», σχολίασε η Μπόριτς στην τοπική εφημερίδα Jutarnji List.

Επίσης, εκπρόσωποι οργανισμών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών χαρακτήρισαν την κίνηση του Γκρλιτς – Ράντμαν «τελείως ανάρμοστη», ενώ η πρώην πρωθυπουργός της Κροατίας, Γιαντράνκα Κόσορ, αναρωτήθηκε αν «Το βίαιο φιλί προς μια γυναίκα είναι βία, δεν είναι;».

Πολλά ήταν και τα σχόλια από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά και έλλειψη σεβασμού. «Γιατί οι άντρες δεν μπορούν να σέβονται τις γυναίκες;», «Απολύτως απαράδεκτη η κίνησή του», «Είπε ότι ήθελε να χαιρετήσει έναν συνάδελφο με «ανθρώπινο» τρόπο. Τέτοιες δηλώσεις απλώς με αρρωσταίνουν», «Τι ήθελε πραγματικά να πετύχει, όταν προσπάθησε να τη φιλήσει; Να καμαρώσει μπροστά σε όλους;», είναι μόνο κάποια από τα σχόλια που γράφτηκαν στο Χ (πρώην Twitter).

Why cant men respect women in general?

🇭🇷🇩🇪 During the EU ministerial summit in Berlin, Croatian Foreign Minister Gordan Grlic-Radman made an uncomfortable attempt to greet and kiss his German counterpart Annalena Baerbock.

This encounter sparked strong criticism in Balkans… pic.twitter.com/9es9Vy3grc

— Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@myteks) November 5, 2023