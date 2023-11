Υποσχέσεις Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ - «Θα πάτε στο επόμενο στάδιο, αν...»

Tην πεποίθηση ότι η Ουκρανία «μπορεί να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο της να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της ενταξιακής διαδικασίας» εάν υλοποιηθούν οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Κίεβο.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η Ουκρανία έχει σημειώσει «εξαιρετική πρόοδο» και εξήρε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει. «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι διεξάγετε έναν υπαρξιακό πόλεμο και ταυτόχρονα μεταρρυθμίζετε βαθιά τη χώρα σας» ανέφερε.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.

I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.

The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.

And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU

