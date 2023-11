Ουκρανία: Αιφνιδιαστική επίσκεψη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Κίεβο

Στο Κίεβο βρίσκεται σήμερα, για έκτη φορά, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με σκοπό την στήριξη της Ουκρανίας εξαιτίας της ρωσικής εισβολής που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερο από ενάμισι χρόνο.

«Το θέμα της διεύρυνσης θα είναι στην κορυφή της ατζέντας, όπως και η οικονομική και στρατιωτική στήριξη» επισήμανε σε δήλωσή της σε δημοσιογράφους που την συνοδεύουν μεταξύ των οποίων απεσταλμένος του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων (dpa), μέλος του European Newsroom.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.

I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.

The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.

And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023