Γιατί οι Αμερικανοί πρόεδροι κάνουν και χάνουν πολέμους – Μια άβολη αλήθεια

Αν ισχύει αυτό που πρώτος είχε πει ο Σίγκμουντ Φρόυντ ότι «από λάθος σε λάθος, ανακαλύπτει κανείς ολόκληρη την αλήθεια», είναι πασιφανές ότι οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν διαπράξει ολέθρια λάθη στον χειρισμό της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Το Βιετνάμ παραμένει ίσως το καλύτερο σχετικό παράδειγμα ενός ταλαντούχου και επιτυχημένου προέδρου, στην συγκεκριμένη περίπτωση του Λίντον Τζόνσον, ο οποίος απερίσκεπτα έστειλε εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες σε έναν «άχρηστο» πόλεμο, όπως παραδέχτηκε κάποια στιγμή ο πολύς Χένρι Κίσσινγκερ σε συνέντευξη του στην αντισυμβατική Οριάνα Φαλάτσι.

Οι ιστορικοί και οι κοινωνικοί επιστήμονες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν χύσει πολύ μελάνι στην προσπάθεια τους να εξηγήσουν, γιατί οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν χειριστεί τόσο λανθασμένα τη δύναμη που τους παρέχει το παράλληλο πόστο τους ως επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Για πολλές γενιές ακαδημαϊκών η απάντηση στο ερώτημα, τι πήγε τόσο άσχημα στο Βιετνάμ σχετίζεται με τις ιδεολογικές ορθοδοξίες, που τύφλωσαν επί μακρόν τους εκλεγμένους αξιωματούχους για τα συμβάντα στο έδαφος. Τόσο στο Βιετνάμ όσο και στην Κορέα οι ιστορικοί επιχειρηματολογούν ότι την ευθύνη φέρει η θεωρία του ντόμινο, που υπέθετε ότι αν μια μικρή χώρα πέσει στον κομμουνισμό σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Οι συνάδελφοι τους της Νέας Αριστεράς του 1960 και του 1970 κατέληξαν σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα. Γι’ αυτούς η ιδεολογία δεν είχε καμιά συμμετοχή. Στόχος των κυβερνώντων σε πολεμικές αναζητήσεις δεν ήταν η προστασία της δημοκρατίας στο εξωτερικό, αλλά η ευχαρίστηση των ομάδων συμφερόντων, ο κατευνασμός των επιτροπών του Κογκρέσου, η τροφοδοσία των προϋπολογισμών των εργολάβων άμυνας ή η εξασφάλιση του εδαφικού ελέγχου και των ζωτικών φυσικών πόρων.

