Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται «ωραίος τύπος», σχολιάζοντας τη φωτογραφία του προκατόχου του, ο οποίος παρέμεινε για λίγο σε φυλακή της Τζόρτζια με την κατηγορία της συνωμοσίας για την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Ενας αγέλαστος Τραμπ απαθανατίστηκε να κοιτάζει την κάμερα στη φωτογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε αργά την Πέμπτη. Oταν ρωτήθηκε για τη φωτογραφία της σήμανσης, ο Τζο Μπάιντεν είπε στους δημοσιογράφους: «Το είδα στην τηλεόραση. Ωραίος τύπος».

JUST IN: President Biden gets booed while on vacation in Lake Tahoe before telling reporters that he thinks Donald Trump looked “handsome.”

Trump got his mugshot taken yet Joe Biden is somehow the one having a rough day.

Reporter: “Have you seen Donald Trump’s mugshot yet?”… pic.twitter.com/voTFUW0CCB

