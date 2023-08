Στις αμερικανικές εκλογές δεν υπάρχουν σίγουρα στοιχήματα. Ο αριθμός των διώξεων εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνεται, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τα ποσοστά της δημοτικότητας του, καθοδόν προς τις προκριματικές αναμετρήσεις για το χρίσμα του ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Αντίθετα ο Τζο Μπάιντεν, όσο καλές αποδόσεις κι αν έχει η υπερδύναμη, ο ίδιος δεν μπορεί να απογειωθεί με τίποτα.

Και η αλήθεια είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προΐσταται μιας οικονομίας, που είναι το αντικείμενο ζήλιας οποιασδήποτε άλλης χώρας στον κόσμο, γράφει το BBC.

Με τον πληθωρισμό σε πτώση (είναι στο 3%, δηλαδή στο μισό από ότι στην ΕΕ), την ανεργία επίσης σε κάθοδο (3.5% κι αυτή) και τους φόβους για ύφεση να έχουν υποχωρήσει σημαντικά, δεν θα έπρεπε οι Αμερικανοί να είναι λίγο πιο επιεικείς μαζί του;

Βέβαια, όπως συνεχίζει το βρετανικό δημοσίευμα, οι πολίτες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού εξακολουθούν να πιέζονται από τα υψηλά επιτόκια και τις τιμές που βρίσκονται πάνω από τις αντίστοιχες πριν την Covid-19, ωστόσο ο Μπάιντεν έχει δεσμευτεί για την άμεση διάθεση τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική οικονομία.

Γιατί όμως κανείς δεν το πιστεύει; Τουλάχιστον, αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, που φέρουν το 54% των Αμερικανών να είναι δυσαρεστημένοι με τη δουλειά του, ποσοστό που δείχνει αύξηση από τους προηγούμενους μήνες, οπότε η ύφεση είχε φτάσει να χτυπήσει το κουδούνι των ΗΠΑ. Και είναι πολύ χειρότερο από το 32% αυτών που δεν τον ήθελαν για πρόεδρο της χώρας την περίοδο της ορκωμοσίας του το 2021.

Με απλά λόγια η οικονομία μπορεί να ανεβαίνει, η δημοτικότητα του όμως πέφτει συνεχώς. Για ένα περίεργο, ακατανόητο, λόγο τα καλά νέα δεν είναι καλά για τον Μπάιντεν.

