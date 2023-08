Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών της αεροπορικής συντριβής που σημειώθηκε την Τετάρτη και χαρακτήρισε τον πρώην συνεργάτη του ως «επιτυχημένο επιχειρηματία».

Ωστόσο, o Ρώσος πρόεδρος τόνισε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ότι ο Πριγκόζιν «είχε κάνει λάθη».

Ο Ρώσος ηγέτης αναγνώρισε, πάντως, τη «σημαντική συμβολή» των νεκρών της αεροπορικής συντριβής στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν τι συνέβη, ωστόσο αυτό θα πάρει χρόνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι ενημερώθηκε για την αεροπορική συντριβή την Πέμπτη το πρωί. Ο ίδιος είχε μάθει, όπως είπε, ότι ο ηγέτης και ιδρυτής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner βρισκόταν στη βόρεια Αφρική.

