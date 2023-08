Τα συντρίμμια του αεροσκάφους, το οποίο συνετρίβη στην περιοχή Τβερ και στο οποίο θεωρείται ότι επέβαινε ο αρχηγός της Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν, και το δεξί του χέρι, ο Ντμίτρι Ούτκιν, βρέθηκαν σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Ειδικότερα, η άτρακτος και οι κινητήρες έπεσαν στην περιοχή του αγροτικού οικισμού Κουζένκινσκογε, ενώ το πτερύγιο της ουράς κοντά στον οικισμό Κουζένκινο. Η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων πτώσης είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η καταστροφή του αεροσκάφους άρχισε ενώ βρισκόταν στον αέρα.

At the crash site of Prigozhin’s plane in the Tver region, law enforcement officers continue to work, the area is being surveyed. The area is still cordoned off.

