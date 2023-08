Η φωτιά ξέσπασε την Τρίτη 7 Αυγούστου και επεκτάθηκε σε χρόνο ρεκόρ λόγω του τυφώνα «Ντόρα» -κατηγορίας 4- σκορπίζοντας τον τρόμο.

Η πυρκαγιά καίει τόσο την πόλη Λαχάινα όσο και τη Front Street, μια τουριστική περιοχή της ιστορικής πόλης, δήλωσε η εκπρόσωπος της κομητείας του Μάουι, Μαχίνα Μάρτιν, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Associated Press νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι ο τυφώνας «Ντόρα», που περνούσε νότια της νησιωτικής αλυσίδας σε ασφαλή απόσταση εκατοντάδων μιλίων ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό για τις ριπές ταχύτητας των ανέμων που έφτασαν ως και 80 μίλια/ώρα.

«Η φωτιά μπορεί να απέχει ένα μίλι ή περισσότερο από το σπίτι σας, αλλά σε ένα ή δύο λεπτά, μπορεί να είναι και στο σπίτι σας», δήλωσε στην ανακοίνωση ο βοηθός του πυροσβεστικού αρχηγού της κομητείας Μάουι Τζεφ Γκιζέα.

«Οι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής προειδοποιούν ότι ο ασταθής άνεμος, το δύσκολο έδαφος, οι απότομες πλαγιές και η πτώση της υγρασίας, η κατεύθυνση και η τοποθεσία των συνθηκών της πυρκαγιάς καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη της διαδρομής και της ταχύτητας μιας πυρκαγιάς», ανέφεραν αξιωματούχοι της κομητείας Μάουι σε δελτίο τύπου τη Τρίτη.

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο νησί αναγκάστηκαν να βουτήξουν στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού, προκειμένου να γλιτώσουν από τις φλόγες, έως και να διασωθούν.

Οι φλόγες και οι πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν γρήγορα μια τεράστια έκταση του νησιού Μάουι και επεκτάθηκαν από τον άνεμο, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η ακτοφυλακή δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ότι διέσωσε 12 ανθρώπους στην πόλη Λαχάινα, οι οποίοι βούτηξαν στο νερό για να γλιτώσουν από τη φωτιά. Η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει υποδομές του νησιού, ενώ οι κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

This is Front Street, Lahaina on Maui, a popular tourist destination, currently suffering from effects of the fires. #Hawaii #maui #MauiFires

pic.twitter.com/NqkGiywrgI

— Johnny (@tallyman2023) August 9, 2023