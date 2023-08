Η κλιματική αλλαγή είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα και αποτελεί απειλή για την ασφάλεια παγκοσμίως.

Με αυτά τα λόγια θέλησε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ να τονίσει ότι η Γηραιά ήπειρος θα σταθεί αρωγός σε παγκόσμιο επίπεδο στα κράτη που βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικότερα με ανάρτησή του στο twitter ο Ζοζέπ Μπορέλ σημείωσε: «Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των πληγέντων, από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα έως τα θύματα των τυφώνων στις Φιλιππίνες».

The EU remains committed to supporting those affected, from the fire-stricken areas in Greece to the victims of typhoons in the #Philippines . @JanezLenarcic

Climate change is an undeniable reality and poses a security threat globally.

Και προσθέτει στην ανάρτησή του: «Αυτό το καλοκαίρι, οι φυσικές καταστροφές προκαλούν καταστροφές σε όλο τον κόσμο, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές καταστρέφοντας σπίτια και μέσα διαβίωσης. Σε όλη τη Μεσόγειο, οι πυρκαγιές προκαλούν όλεθρο.

This summer, natural disasters are causing devastation around the world, endangering lives and destroying homes and livelihoods.

Across the Mediterranean, wildfires are wreaking havoc.#Slovenia and #Georgia have been heavily impacted by floods and landslides.

1/2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2023