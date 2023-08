Νέος κύκλος αντιπαράθεσης της Τουρκίας με τη Σουηδία άνοιξε με την συμμετοχή χθες, Σάββατο, Κούρδων διαδηλωτών σε συγκέντρωση μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στη Στοκχόλμη.

Οι διαδηλωτές έφεραν ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που κρατούσε τη σημαία με τα χρώματα του ουράνιου τόξου της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και ύψωσαν σύμβολα και πανό της οργάνωσης ΡΚΚ.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία φώναξαν επίσης συνθήματα κατά της αίτησης της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και απαίτησαν να μην γίνουν δεκτοί οι όροι της Τουρκίας.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα στο γεγονός μέσω του εκπροσώπου του Κυβερνώντος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο το γεγονός ότι για άλλη μια φορά, σε μια εκδήλωση στη Στοκχόλμη σήμερα (5 Αυγούστου), επετράπη σε μια ομάδα που πρόσκειται στο PKK να κάνει προπαγάνδα με τα σύμβολα της τρομοκρατικής οργάνωσης και να ασχημονήσει κατά του προέδρου μας. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στη Σουηδία τις δεσμεύσεις της να αποτρέψει τις δραστηριότητες του PKK και των προεκτάσεών του» αναφέρει στην ανακοίνωσή το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Επιπλέον, σε ανάρτησή του στο Twitter, o Ομέρ Τσελίκ σημείωσε: «Περιμένουμε μια αποτελεσματική και συνεπή πολιτική από τη Σουηδία κατά όλων των εγκλημάτων μίσους, μακριά από τη λογική των δύο μέτρων και σταθμών, στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Περιμένουμε μια συνεπή πολιτική».

Υπενθυμίζεται ότι το αμφιλεγόμενο ομοίωμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ήδη κερδίσει τη διεθνή προσοχή νωρίτερα φέτος, όταν κρεμάστηκε ανάποδα από τους αστραγάλους έξω από το δημαρχείο της Στοκχόλμης από την κουρδική ομάδα Rojava Committees.

