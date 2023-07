Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να απασχολούν δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, με τελευταίο τους «κατόρθωμα» το «συναινετικό διαζύγιο» με το Spotify.

Από τα ρήξη τους με το Μπάκιγχαμ και την περιβόητη συνέντευξη στην Όπρα με μομφές για ρατσιστική συμπεριφορά του Παλατιού, φαίνεται να έχουν περάσει… δυο ζωές. Έχουν περάσει βέβαια δύο χρόνια –δεν το λες και λίγο- με την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, τη στέψη του Καρόλου, το ντοκιμαντέρ στο Netflix για το ζεύγος Μέγκαν-Χάρι, να έχουν μεσολαβήσει και να μεταβάλουν κάθε τόσο της σχέση των «αποστατών» με τη βασιλική οικογένεια.

Ένα καινούριο βιβλίο, που αφορά στη βρετανική βασιλική οικογένεια, γυρνά το χρόνο πίσω σε αυτή τη συνέντευξη-φωτιά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, στην οποία η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί ότι η ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε την έκανε μέχρι και να σκεφτεί να αυτοτραυματιστεί και να βάλει τέλος στη ζωή της.

Ο ρόλος της Κέιτ Μίντλετον μετά τη συνέντευξη Χάρι και Μέγκαν στην Όπρα

Αυτή η συνέντευξη έφερε τα πάνω-κάτω στο Παλάτι, ήταν θέμα συζήτησης για μήνες στη χώρα και απασχόλησε τον διεθνή Τύπο. Όπως αναφέρει το Variety, αν και το ανεπίσημο σύνθημα της βασιλικής οικογένειας είναι «ποτέ μην παραπονιέσαι και ποτέ μην εξηγείς» η συνέντευξη αυτή, παρα-ήταν εκρηκτική για να αγνοηθεί. Και όντως το Παλάτι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση δύο ημέρες μετά τη συνέντευξη του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

«Ολόκληρη η οικογένεια λυπάται που μαθαίνει πόσο δύσκολα ήταν τα τελευταία χρόνια για τον Χάρι και τη Μέγκαν. Τα ζητήματα που τέθηκαν, ιδίως αυτά περί φυλετικών διακρίσεων, είναι ανησυχητικά. Παρότι ορισμένες αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν, λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπιστούν από την οικογένεια κατ’ ιδίαν. Ο Χάρι, η Μέγκαν και ο Άρτσι θα είναι πάντα πολύ αγαπημένα μέλη της οικογένειας» ανέφερε τότε η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.

Στο βιβλίο «Courtier: The Hidden Power Behind The Crown», ο δημοσιογράφος των Times του Λονδίνου, Valentine Low, μιλά για τη στάση του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στη σύνταξη αυτής της ανακοίνωσης εκ μέρους του Παλατιού. Πηγή από το Μπάκιγχαμ υποστηρίζει ότι Γουίλιαμ και Κέιτ ήθελαν το κείμενο της ανακοίνωσης να είναι πιο «σκληρό»: «Ήθελαν κάτι που να δείχνει ότι ο θεσμός δεν αποδέχεται πολλά από αυτά που είχαν πει».

Μάλιστα, η Κέιτ Μίντλετον ήταν αυτή που επέμεινε να υπάρχει μια αυστηρότητα στη δήλωση του Παλατιού. «Η ιστορία θα κρίνει αυτή τη δήλωση και εάν δεν συμπεριληφθεί αυτή η φράση ή μια φράση σαν αυτή, όλα όσα έχουν πει (ο Χάρι και η Μέγκαν) θα θεωρηθούν ως αληθινά» φέρεται να είχε πει.

Και όντως η φράση «παρότι ορισμένες αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν» είναι αυτή που μπήκε για να εκφράσει τη δυσαρέσκεια της βασιλικής οικογένειας. Τα λόγια αυτά αποδίδονται στον τότε νέο βοηθό του πρίγκιπα Γουίλιαμ.