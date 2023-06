Τέσσερις μεξικανοί υπήκοοι συνελήφθησαν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο 53 μεταναστών εγκαταλελειμμένων στο ρυμουλκούμενο φορτηγού εν μέσω καύσωνα πριν έναν χρόνο στην πολιτεία Τέξας (νότια), ανακοίνωσε χθες Τρίτη η αμερικανική κυβέρνηση (στη φωτογραφία από το Twitter, επάνω, 53 σταυροί με τα ονόματα των νεκρών στο σημείο όπου εντοπίστηκε η νταλίκα με τα πτώματα των μεταναστών).

Τα θύματα – υπήκοοι Μεξικού, Ονδούρας, Γουατεμάλας και Ελ Σαλβαδόρ – πέθαναν από θερμοπληξία και οξεία αφυδάτωση μέσα στο ρυμουλκό νταλίκας στο οποίο είχαν επιβιβαστεί και εγκαταλείφθηκαν ενώ η εξωτερική θερμοκρασία έφθανε τους 40° Κελσίου. Μόλις έντεκα επιβίωσαν.

Ο οδηγός του φορτηγού, ο Ομέρο Σαμοράνο, συνελήφθη επιτόπου καθώς βρέθηκε κρυμμένος σε θάμνους. Ανδρας με τον οποίο επικοινωνούσε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επίσης είχε συλληφθεί πολύ γρήγορα.

Προχθές Δευτέρα, οι αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου συνέλαβαν άλλους τέσσερις ανθρώπους στο Τέξας: τον Ράιλι Κοβαρούμπιας-Πόνσε, 30 ετών, τον Φελίπε Ορδούνια-Τόρες, 28 ετών, τον Λουίς Ριβέρα-Λεάλ, 37 ετών και τον Αρμάντο Ροσάλες-Ορτέγα, 53 ετών.

Οι τέσσερις μεξικανοί υπήκοοι κατηγορούνται πως ανήκαν σε δίκτυο διακινητών μεταναστών και ότι οργάνωσαν την παράδοση του άδειου φορτηγού στον οδηγό παρότι γνώριζαν – ορισμένοι από αυτούς τουλάχιστον – ότι το σύστημα κλιματισμού του οχήματος δεν λειτουργούσε σωστά. Αντιμετωπίζουν ως και ισόβια κάθειρξη.

«Οι διακινητές ανθρώπων που θέτουν ζωές σε κίνδυνο για το κέρδος και παραβιάζουν τους νόμους μας δεν μπορούν να κρυφτούν για πολύ», σχολίασε ο αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης, Μέρικ Γκάρλαντ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

One year ago, 53 migrants, mostly from Mexico, Honduras and Guatemala, died in the summer heat of a trailer on the South side of San Antonio. I visited the site yesterday for the @ExpressNews. pic.twitter.com/qLT4WynWrl

— Billy Calzada 🇺🇸 /Photojournalist/Love 1 Another (@BillyCalzada) June 27, 2023