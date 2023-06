Ένα σοκαριστικό βίντεο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα έφερε στη δημοσιότητα η οργάνωση Aegean Boat Report.

Η η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Νορβηγία, που παρακολουθεί και μοιράζεται δεδομένα σχετικά με την κίνηση ανθρώπων στο Αιγαίο, δημοσιοποίησε βίντεο, καταγγέλλοντας ότι τα γεγονότα έχουν εκτυλιχτεί σήμερα, Δευτέρα, στην Κω.

Το βίντεο δείχνει μια ομάδα ατόμων, πιθανότατα μετανάστες όπως αναφέρει η Aegean Boat Report, να είναι δεμένοι μέσα σε ένα βαν ενώ τα μάτια τους είναι δεμένα με κολλητική ταινία.

Κάποια στιγμή κάποιος από αυτούς ζητά να πάει τουαλέτα για να του απαντήσει κάποιος στα ελληνικά «σκάσε ρε».

Σύμφωνα με την καταγγελία της Aegean Boat Report, χωρίς ακόμα να υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για το περιστατικό, «ομάδα 14 ατόμων, ανάμεσά τους και παιδιά, που έφθασαν στο νησί πιάστηκαν από μασκοφόρους καταδρομείς, ξυλοκοπήθηκαν, τοποθετήθηκαν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, με πλαστικές χειροπέδες και τα μάτια τους κλειστά με ταινίες. Παρακαλούν για βοήθεια, όλοι ξέρουμε τι θα γίνει αν δεν υπάρξει παρέμβαση από τοπικούς φορείς ή δημοσιογράφους της περιοχής. Αυτό είναι το έργο των ελληνικών αρχών, το έχουμε δει τόσες φορές στο παρελθόν, αυτό δεν θα τελειώσει καλά. Είναι ζωντανή μετάδοση, άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα σε αυτό το φορτηγό καθώς το δημοσιεύουμε, ήρθε η ώρα να δράσουμε!».

⚠️SOS ALERT FROM KOS⚠️

Very disturbing images coming out of Kos!

A group of 14 people, also children amongst them, that arrived on the island have been caught by masked commandos, beaten, placed insidein the back of a van, in plastic handcuffs and their eyes have been tapes… pic.twitter.com/QmiaiAQ4t7

— Aegean Boat Report (@ABoatReport) June 26, 2023