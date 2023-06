Έξω από την Disney World στη Φλόριντα διαδήλωσε μια ομάδα νεοναζί η οποία έφερε μαζί της και σημαίες με σβάστικες, οι οποίες κυμάτιζαν για αρκετή ώρα μπροστά από το θεματικό πάρκο.

Τα πλακάτ τους εξέφραζαν επίσης την υποστήριξη τους στον κυβερνήτη της Φλόριντα Ron DeSantis.

«Απολύτως αηδιαστικό», δήλωσε η πολιτειακή βουλευτής Anna V. Eskamani (D), η περιφέρεια της οποίας περιλαμβάνει την περιοχή του Ορλάντο.

Η Eskamani δημοσίευσε βίντεο που της έστειλα, και στο οποίο απεικονίζονται οι ναζί να φωνάζουν «Γυρίστε πίσω στο Μεξικό».

Nazis outside of Walt Disney World right now — absolutely disgusting. pic.twitter.com/WeXtRi3OSL

— Rep. Anna V. Eskamani 🔨 (@AnnaForFlorida) June 10, 2023