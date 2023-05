Επίθεση με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προκάλεσε έκρηξη στην περιφέρεια Πσκοφ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Λευκορωσία, από την οποία υπέστη ζημιές κτίριο της διοίκησης ρωσικού πετρελαιαγωγού, αναφέρει σήμερα σε νεώτερη ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Μιχαήλ Βεντέρνικοφ.

Αυτός δεν υπέδειξε την Ουκρανία. Ωστόσο προηγούμενες φορές η Μόσχα έχει κατηγορήσει το Κίεβο για παρόμοια περιστατικά, κάποια από τα οποία προκάλεσαν βλάβη σε ανθρώπους και ιδιοκτησίες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά της με την Ουκρανία.

Το Κίεβο δεν έχει αναγνωρίσει δημοσίως εξαπόλυση επιθέσεων κατά στόχων εντός της Ρωσίας. Ωστόσο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στο Κίεβο έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς να χαιρετίζουν την είδηση για επιτυχείς επιθέσεις με drones στο ρωσικό έδαφος.

Προς το παρόν η Ουκρανία δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο σχετικά με την είδηση αυτή.

There were no casualties and operational group that would deliver final conclusions was working at scene after attack by two drones caused explosion in Russia’s Pskov region, says local Governor Vedernikov pic.twitter.com/tjDzUg81yv

— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 27, 2023