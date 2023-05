Καμία διάθεση για συνομιλίες με την Ουκρανία για τερματισμό του πολέμου δεν έχει η Ρωσία όσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι στην εξουσία, με τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρο του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, να «ξεκόβει» οποιαδήποτε γέφυρα επικοινωνίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε πως οποιαδήποτε σύγκρουση θα τελείωνε με διαπραγματεύσεις, αλλά όσο είναι στην εξουσία ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε κλόουν οι συνομιλίες δεν θα είναι δυνατές.

«Για όσο καιρό είναι στην εξουσία από πλευράς του Κιέβου το τωρινό καθεστώς και ο κλόουν Ζελένσκι, οι συνομιλίες είναι αδύνατες», είπε αρχικά ο Μεντβέντεφ και συμπλήρωσε πως σε κάποια φάση μία συμφωνία, θα μπορούσε να έχει υπάρξει μέσω διαπραγματεύσεων.

«Όλα πάντα καταλήγουν σε διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι αναπόφευκτο, αλλά όσο αυτοί οι άνθρωποι είναι στην εξουσία, η κατάσταση για τη Ρωσία δεν θα αλλάξει όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις», είπε ακόμα ο του αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και συνέχισε λέγοντας πως αξίζει να σταθμιστούν όλες οι προτάσεις για ειρήνη στην Ουκρανία που προσφέρονται από διάφορες χώρες.

