Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα, Παρασκευή ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν και επανέλαβε την προθυμία της χώρας του να συνομιλήσει με τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές στον πόλεμο στην Ουκρανία με σκοπό την επίτευξη ειρήνης.

Ο Λούλα με ανάρτηση του στο Twitter ευχαρίστησε τον Πούτιν για την πρόσκληση να συμμετάσχει σε διεθνές οικονομικό φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη, αλλά ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δεν την αποδέχθηκε καθώς όπως είπε «δεν μπορεί να επισκεφθεί την Ρωσία αυτή τη στιγμή».

«Επανέλαβα την προθυμία της Βραζιλίας, μαζί με την Ινδία, την Ινδονησία και την Κίνα, να συνομιλήσουν και με τις δύο πλευρές της σύγκρουσης για την επιδίωξη της ειρήνης», τόνισε ο Λούλα.

Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e…

