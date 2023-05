Αίτημα ενίσχυσης με πολεμικά αεροσκάφη διατύπωσε για μία ακόμα φορά η Ουκρανία, που βλέπει ότι μόνο από αέρος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις.

Έτσι, όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, η χώρα χρειάζεται τέσσερις μοίρες αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16, για να απελευθερώσει τα εδάφη της από τα ρωσικά στρατεύματα.

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς αυτά τα 48 αεροσκάφη είναι «ακριβώς» αυτό που χρειάζεται η χώρα για τη συνέχιση του πολέμου.

4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2023