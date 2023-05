Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα με πυροβολισμούς στη γειτονιά της Σεβίλλης, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ…

Ο δράστης βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας.

Νωρίτερα σήμερα η αστυνομία έλαβε αρκετές κλήσεις στο οικοδομικό συγκρότημα «των 800 κατοικιών» στο Polígono Sur της Σεβίλλης, που ειδοποιούσαν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί μέσα σε ένα διαμέρισμα στην οδό Tierra de Rastrojos.

Ο δράστης, ήταν εκτός εαυτού και είχε κλειστεί στο σπίτι του οπλισμένος.

Η αστυνομία κινητοποίησε αμέσως την ειδική ομάδα GOES, ειδικούς σε επιχειρήσεις εξαιρετικά υψηλού κινδύνου. Ο ύποπτος, περίπου στις 7 το πρωί αφού εμβόλισε το όχημα του σε μία από τις πολυκατοικίες , ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα συγγενών του απ όπου ακούστηκαν και οι πυροβολισμοί.

A barricaded man and several wounded in a shooting in the Three Thousand Homes of Sevillehttps://t.co/4MXSSrRrqB

