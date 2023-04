Για τους κινδύνους και τις οικονομικές συνέπειες της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στο Σουδάν προειδοποιεί ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Οι μάχες στο Σουδάν που έχουν σταματήσει την οικονομική δραστηριότητα και έχουν προκαλέσει ζημιές σε βασικές υποδομές, κινδυνεύουν να επιβαρύνουν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειστών της χώρας.

Δανειστές που έχουν εκτεθεί στη χώρα είναι μεταξύ άλλων η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης και η Αφρικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών, καθώς και οι γειτονικές χώρες, σύμφωνα με έκθεση της Moody’s Investors Service που δημοσιεύει το Bloomberg. Oι πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες με υψηλή έκθεση στο Σουδάν, είχαν δάνεια ύψους 931 εκατ. δολαρίων στο Σουδάν μέχρι το τέλος του 2022 και το 95% των κεφαλαίων είναι διευκολύνσεις χρηματοδότησης του εμπορίου που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως για τη χρηματοδότηση εισαγωγών τροφίμων και καυσίμων.

«Εάν η σύγκρουση εξελιχθεί σε παρατεταμένο εμφύλιο πόλεμο, η καταστροφή των κοινωνικών και φυσικών υποδομών θα έχει διαρκείς οικονομικές συνέπειες, επιβαρύνοντας την ποιότητα του ενεργητικού των πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών στο Σουδάν, μαζί με τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη ρευστότητα», ανέφερε ο Moody’s σε σημείωμά του.

«Οι μάχες έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε σημαντικές υποδομές στο Χαρτούμ, όπως το διεθνές αεροδρόμιο, τα νοσοκομεία και τα σχολεία, και έχουν αναγκάσει το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας και των κυβερνητικών επιχειρήσεων να σταματήσουν, καθώς οι πολίτες καταφεύγουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε η Moody’s.

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει επίσης πως «οποιαδήποτε διάχυση στις γειτονικές χώρες θα προκαλούσε ευρύτερες ανησυχίες για την ποιότητα του ενεργητικού των πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες με μεγαλύτερη συγκέντρωση δανείων στο Τσαντ, το Νότιο Σουδάν, την Αιθιοπία και την Αίγυπτο, για παράδειγμα».

Ο οίκος αξιολόγησης πρόσθεσε ότι η Islamic Corp. for the Development of the Private Sector είχε έκθεση στο Σουδάν ίση με το 1,3% του συνολικού ενεργητικού το πρώτο τρίμηνο του 2023, αλλά η τράπεζα είχε ήδη προβλέψει και είχε μειώσει σημαντικά τα πιστωτικά και μετοχικά της ανοίγματα.

Η Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Διεθνής Αναπτυξιακή Ένωση και η Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχουν ανοίγματα στο Σουδάν μικρότερα του 1% του ενεργητικού με αναπτυξιακή διαβάθμιση, πρόσθεσε η Moody’s.