Μια ιστορία όχι για λιγόψυχους αναγνώστες. Νεαρός Βρετανός ζει έναν πραγματικό εφιάλτη από τότε που μετακόμισε σε νέο σπίτι και ανακάλυψε μια κρυφή κλειστή πόρτα στο υπόγειο.

Κι ενώ η λογική λέει ότι το άνοιγμα της θα έδινε λύση στο πρόβλημα, το γεγονός ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου την έχει καταστήσει απροσπέλαστη προς τον οποιοδήποτε, αφού την έχει κλείσει με μια αλουμινένια πλάκα μεγάλου πάχους, κρατά υπό έλεγχο την περιέργεια του.. διαδόχου του.

Το γεγονός μάλιστα ότι ακόμα και τα σκυλιά του αρνούνται να την πλησιάσουν ακόμη και για να τον προστατέψουν, τον έχουν κάνει να έχει σφραγίσει ερμητικά το υπόγειο μέχρι νεωτέρας.

A man’s life has been turned into the plot of a horror story’ after discovering a mysterious door in his basement. He explained how he recently moved into a new house and when exploring the property, he came across a ‘hidden basement room’. https://t.co/SLzrLVZ88r

— The Mirror (@DailyMirror) April 16, 2023