Επικριτικός για το VAR και τη χρήση του εμφανίστηκε ο Κάρλο Αντσελότι, μιλώντας το «Radio Anch’io Sport» στο «Rai Radio 1»:

«Πρέπει να πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος με το πώς εφαρμόζεται το VAR. Αυτή η στιγμή έχει πάρει τη θέση του διαιτητή, το VAR χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Έφτασε για να διορθώσει ξεκάθαρα και προφανή λάθη, αλλά τώρα η παρέμβασή του ζητείται πάρα πολύ, πρέπει να αλλάξει λίγο.

Στα φάουλ με το χέρι υπάρχει ακόμα πολλή σύγχυση. Θα μπορούσε επίσης να υπάρξει η ιδέα του καθορισμού του αποτελεσματικού χρόνου για να αποφευχθούν αυτές οι μεγάλες καθυστερήσεις. Μερικά πράγματα μπορούν να γίνουν», ήταν τα λόγια του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ancelotti: «I have to tell the truth, I’m not very happy with how the VAR has been applied, it has been dispensed with exaggeratedly. It was born to fix obvious and obvious mistakes, but now the intervention is much needed and needs to be changed a bit.» pic.twitter.com/pefUP5DIpc

