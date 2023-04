Φλέγεται το Ισραήλ κατά μια ζοφερή, ανοιξιάτικη παράδοση στους Αγίους Τόπους. Ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής, σε επίθεση που σημειώθηκε στο κέντρο το Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ η ισραηλινή αστυνομία συγκρούεται με Παλαιστίνιους διαδηλωτές σε ένα από τους πιο 11 ιερούς τόπους στη Γη. Η βία διαχέεται σε όλο το Ισραήλ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και μαχητές από Γάζα και Λίβανο απαντούν με ρουκέτες.

Παρόμοιες εντάσεις που σημειώθηκαν το 2021 κατέληξαν σε έναν 11ήμερο πόλεμο στη Γάζα ενώ η βία που ξέσπασε εκεί το 2000 πυροδότησε μια πενταετή παλαιστινιακή εξέγερση και μια καταστολή εκ μέρους του Ισραήλ σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη.

Το Όρος του Ναού, όπου βρίσκεται το τέμενος Al-Aqsa και ο εμβληματικός χρυσός Τρούλος του Βράχου, είναι ο τρίτος πιο ιερός τόπος του Ισλάμ. Είναι όμως και ο πιο ιερός τόπος για τους Εβραίους, επειδή εκεί βρίσκονταν οι βιβλικοί ναοί.

Insan me ghairat honi chahiye nuclear weapon ka kia hai wo to Pakistan ke pass bhi hai

Well done Lebanon 🇱🇧

May Allah protect all your people and your country from the evils of Israel💩 #Lebanon #PalestinianLivesMatter#PalestineWillBeFree #lebanon24

# pic.twitter.com/JVsDCMagEJ

— 𝓕𝓪𝓲𝓼𝓪𝓵 𝓐𝓱𝓶𝓪𝓭. (@mstr_FAK) April 8, 2023