Η ιστορική νίκη της Λίβερπουλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με 7-0 οδήγησε σε δάκρυα έναν φίλαθλο των φιλοξενούμενων που παρακολούθησε το κάζο που υπέστη η ομάδα του.

Δεν κατόρθωσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και βλέποντας τους οπαδούς των «κόκκινων» να πανηγυρίσουν έξαλλα την τεράστια επικράτηση τους απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο, στο πιο παλιό ντέρμπι της ιστορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, ξέσπασε σε κλάματα.

Σε αυτή τη μαύρη στιγμή για τον σύλλογο του Μάντσεστερ, οι περισσότερο φίλοι της ομάδας σίγουρα ένιωσαν τόση στεναχώρια όπως συγκεκριμένος φίλαθλος.

