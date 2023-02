Τους πέντε έφθασαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Ζηλανδία εξαιτίας του κυκλώνα Γκαμπριέλ, ενώ 10.500 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε σήμερα η νεοζηλανδική αστυνομία (στη φωτογραφία από New Zealand Defence Force/via Reuters, επάνω, πλημμυρισμένες περιοχές μετά το πέρασμα του κυκλώνα).

Πνίγηκε παιδί

Το πτώμα του τέταρτου θύματος, παιδιού που θεωρείται πως πνίγηκε εξαιτίας «της ανόδου των υδάτων», βρέθηκε την προηγουμένη στο χωριό Eξντεϊλ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Προειδοποίηση από ΤτΕ: Η κλιματική αλλαγή θα χτυπήσει το ελληνικό ΑΕΠ

225,000 people lost power and 2,500 were displaced from their homes after Cyclone Gabrielle caused flooding, landslides, and ocean swells in New Zealand. NZ PM Chris Hipkins called it the nation’s ‘most severe weather event this century.’ pic.twitter.com/aglgNxnIqZ — NowThis (@nowthisnews) February 15, 2023

Τα άλλα τρία θύματα βρέθηκαν νωρίτερα σε περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα: το ένα σε τοποθεσία όπου αγνοείτο πυροσβέστης μετά την κατάρρευση σπιτιού εν μέσω της έντασης των καιρικών φαινομένων στο Δυτικό Oκλαντ, τα άλλα δύο στην περιοχή Χοξ Μπέι, στο Βόρειο Νησί, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο νεοζηλανδικός στρατός ανέπτυξε τρία ελικόπτερα NH90 στην περιοχή Χοξ Μπέι, που έχει υποστεί σκληρό χτύπημα από τον κυκλώνα. Διέσωσαν εργάτες, οικογένειες και κατοικίδια που ανέβηκαν σε στέγες σπιτιών για να γλιτώσουν από την άνοδο του επιπέδου των υδάτων.

This is the climate crisis unfolding here and now. It is being caused by industrial emissions and the failure of Government to regulate. The dairy industry is NZ’s worst polluter. Make Fonterra Pay.#CycloneGabrielle #MakeFonterraPay #ClimateCrisis pic.twitter.com/To0Nniizlt — Nick Young (@nickofnz) February 14, 2023

Σφοδροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν το Βόρειο Νησί, όπου ζουν πάνω από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της χώρας (περίπου 5 εκατ.), προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Χιλιάδες άφησαν τα σπίτια τους

Οι αρχές κάνουν πλέον αποτίμηση των ζημιών σε απομονωμένες πόλεις όπου πλημμύρισαν δρόμοι και προκλήθηκε διακοπή των τηλεπικοινωνιών.

Cyclone Gabrielle has made its way down Aotearoa, leaving communities cut off, bridges washed away and almost a quarter of a million people without power. The unprecedented weather event is one of NZ’s most destructive in recent history. 👉 https://t.co/KEMqi8Hlxh pic.twitter.com/cuu8kWcPmp — 1News (@1NewsNZ) February 14, 2023

Περίπου 10.500 άνθρωποι χρειάστηκε ν’ απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σύμφωνα με τον υπουργό αρμόδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Αλλοι 160.000 κάτοικοι δεν έχουν ηλεκτροδότηση, αν και η λειτουργία του δικτύου προοδευτικά αποκαθίσταται.

This is how dangerous it is trying to get thru floodwaters in a high wheel base truck. They were so close to being swept away. If you really don’t need to… PLEASE, please don’t risk it until flood waters are lower. #CycloneGabrielle https://t.co/CKztDhBd2h — 2covet 🌻🌻🌻 (@2covet) February 15, 2023

Φαινόμενο «του αιώνα»

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κρις Χίπκινς, ο οποίος χαρακτήρισε τον κυκλώνα Γκαμπριέλ το σοβαρότερο μετεωρολογικό φαινόμενο «του αιώνα», κήρυξε εθνική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για μια εβδομάδα.

Maraetai currently #CycloneGabrielle can’t imagine how it would be once it really hits pic.twitter.com/ZBMgEdIGPR — bb (@officialbianxah) February 12, 2023

Ο κυκλώνας Γκαμπριέλ σχηματίστηκε την 8η Φεβρουαρίου στ’ ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Αυστραλίας, στη Θάλασσα των Κοραλλιών, προτού διασχίσει τον νότιο Ειρηνικό και πλήξει τη Νέα Ζηλανδία.

Cyclone Gabrielle has left severe and widespread devastation across many parts of the North Island. Here are some of the shocking scenes from this unprecedented weather event. 👉 https://t.co/PiyAm9cQkP pic.twitter.com/q3aUNacI0n — 1News (@1NewsNZ) February 15, 2023

Σύμφωνα με επιστήμονες, τον τροφοδότησαν οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του νερού της θάλασσας, που αποτελούν συνδυασμένη επίπτωση της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου Λα Νίνια, μετεωρολογικής ανωμαλίας.

New Zealand has declared a national emergency for the third time in the nation’s history amid flooding and destruction from Cyclone Gabrielle. pic.twitter.com/6t3pXdyFsN — USA TODAY (@USATODAY) February 16, 2023

Πηγή: ΑΠΕ