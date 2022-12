Ατύχημα του προέδρου του Νότιου Σουδάν, Σάλβα Κιίρ Μαγιαρντίτ, κάνει το γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες των social media να συμπονούν τον 71χρονο.

Το «ατύχημα» συνέβη ενώ ο 71χρονος πρόεδρος εγκαινίαζε ένα οδικό έργο.

Ο ηλικιωμένος δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί με αποτέλεσμα να ουρήσει την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου.

Το χειρότερο ήταν ότι η εκδήλωση μεταδιδόταν live, με αποτέλεσμα η ατυχής στιγμή να γίνει viral.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μαγιαρντίτ πιθανότατα πάσχει από ουρολοίμωξη. Το βίντεο δίχασε τα social media, καθώς κάποιοι κατηγόρησαν τους εικονολήπτες ότι δυσφημούν τον πρόεδρο με αυτόν το βίντεο, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως ήταν σωστή κίνηση προκειμένου να δείξουν ότι δεν είναι ικανός να ηγείται μιας χώρας.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm

— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022