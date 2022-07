Την τελευταία του πνοή, υποκύπτοντας στα τραύματά του, άφησε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Σύμφωνα με την κρατική δημόσια τηλεόραση, NHK, που επικαλείται αξιωματούχους του LDP, «ο Σίνζο Άμπε, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο οποίος δέχθηκε πυρά καθώς εκφωνούσε ομιλία του, πέθανε σε νοσοκομείο στην πόλη Kashihara, στην επαρχία Nara, όπου νοσηλευόταν. Ήταν 67 χρονών».

Η επίθεση κατά του Σίνζο Άμπε σημειώθηκε περίπου στις 11:30 (τοπική ώρα), ενώ εκφωνούσε προεκλογική ομιλία στη Νάρα. Δεχόμενος τα πυρά, κατέρρευσε αιμορραγώντας από το στήθος και τον λαιμό.

Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Φουμίο Κισίντα, να ενημερώνει αρχικά ότι βρίσκεται «σε πολύ σοβαρή κατάσταση».

Ο Κισίντα χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη ενέργεια» που διαπράχθηκε «εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας», τονίζοντας πως οι εκλογές είναι «το θεμέλιο της δημοκρατίας» και η αμαύρωσή τους «απόλυτα ασυγχώρητη».

Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο στο οποίο είχε διακομιστεί ο Άμπε, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας εισήχθη σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής, φέροντας δύο βαθιά τραύματα. Άμεσα ξεκίνησε διαδικασία ανάνηψης, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας.

Ένας γιατρός είπε πως ο Άμπε πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία από δύο βαθιά τραύματα, το ένα από τα οποία στη δεξιά πλευρά του λαιμού του. Όταν μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν είχε ζωτικές ενδείξεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη δολοφονία εν ενεργεία ή πρώην πρωθυπουργού στην Ιαπωνία από τη δεκαετία του 1930.

Διαβάστε επίσης: Η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στον ιάπωνα πρώην πρωθυπουργό – Σοκαριστικά βίντεο

Ο ύποπτος για την επίθεση κατά του Άμπε συνελήφθη λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς.

Το NHK μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, ότι ο άνδρας ήταν δυσαρεστημένος μαζί του και αποφάσισε να τον σκοτώσει.

Δεν είναι σαφείς ακόμη τα κίνητρα του άνδρα, που κατονομάστηκε από την αστυνομία — ονομάζεται Τετσούγια Γιαμαγκάμι και είναι μόνιμος κάτοικος στη Νάρα.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση αμέσως, είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο τουφέκι για την επίθεση.

Μάλιστα, σε έρευνα στο σπίτι του δράστη φέρεται να βρέθηκαν εκρηκτικά τα οποία εξετάζουν οι Αρχές.

NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe

Οι αξιωματικοί ασφαλείας συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος δεν προέβαλε καμιά αντίσταση, και στη συνέχεια κατέσχεσαν το όπλο του, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χειροποίητο όπλο.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τα κίνητρα του υπόπτου, αλλά τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δήλωσε στην αστυνομία πως ήταν «δυσαρεστημένος με τον πρώην πρωθυπουργό και είχε στόχο να τον σκοτώσει».

Φέρεται, επίσης, να είπε ότι δεν κρατούσε «κακία για τις πολιτικές πεποιθήσεις του πρώην πρωθυπουργού».

Στα ιαπωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το hashtag «Θέλουμε δημοκρατία, όχι βία» έγινε trend, με πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να εκφράζουν τον τρόμο και την αγανάκτησή τους για το περιστατικό.

Tο τελευταίο διάστημα, το θύμα της επίθεσης είχε δεχθεί κριτική λόγω της διαχείρισης, επί των ημερών του, της πανδημίας, με αυστηρά μέτρα που πήρε. «Την τελευταία περίοδο της διακυβέρνησής του είχε αποφασίσει μόνος του χωρίς τους συμβούλους να διαθέσει μάσκες στους πολίτες, οι οποίες απεδείχθη ότι ήταν κακής ποιότητας» δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κιότο, Αντώνης Καραΐσκος.

Ο κ. Καραΐσκος διευκρίνισε ότι ο Άμπε ήταν δημοφιλής γιατί μιλούσε για μια όμορφη Ιαπωνία, δυνατή στη διεθνή κοινότητα. «Η ομιλία του αποφασίστηκε μόλις χθες να πραγματοποιηθεί. Μετάβη στη Νάρα, παλιά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας για να στηρίξει έναν τοπικό υποψήφιο από το παλιό του κόμμα» ανέφερε.

Ερωτηθείς για την κατάσταση με την οπλοκατοχή στη χώρα, ο ίδιος τόνισε ότι η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και δεν είναι δυνατό ο καθένας να προμηθευτεί ένα όπλο, αφού χρησιμοποιούνται σπάνια, ενώ χαρακτηριστικό παλαιότερων επιθέσεων είναι η χρήση αυτοκινήτων ή μαχαιριών.

«Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες το άτομο που έκανε την επίθεση είναι πρώην μέλος των Ιαπωνικών Δυνάμεων Αυτοάμυνας. Θυμίζουμε ότι η Ιαπωνία δεν έχει στρατό γιατί απαγορεύεται από το Σύνταγμά της. Φαίνεται ότι ανήκε στο Πολεμικό Ναυτικό κι από εκεί ίσως είχε κάποιες γνώσεις και πιθανόν να έφτιαξε το όπλο μόνος του» είπε ακόμη.

Η χαρακτηριστική οικονομική πολιτική του Άμπε -γνωστή ως Abenomics- θεωρήθηκε ότι τον βοηθούσε να επιστρέψει στην ανάπτυξη κατά την πρώτη του θητεία.

Αυτή περιλάμβανε αρνητικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια που καθιστούσαν φθηνότερο για τους καταναλωτές και τις εταιρείες το να δανείζονται χρήματα και να ξοδεύουν, αυξάνοντας τις κρατικές δαπάνες για υποδομές και περισσότερα οικονομικά κίνητρα όπως φοροαπαλλαγές και μεταρρυθμίσεις που επιδίωκαν να προσθέσουν περισσότερες γυναίκες στο εργατικό δυναμικό και να επιτρέψουν περισσότερους μετανάστες, ώστε να περιοριστεί η έλλειψη εργατικού δυναμικού και να έρθει η ανάπτυξη.

Ωστόσο οι προσπάθειές του αντιμετώπισαν μια μεγάλη πρόκληση όταν η χώρα μπήκε ξανά σε ύφεση την άνοιξη του 2020 με την πανδημία. Αυτή και άλλες επιβραδύνσεις αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής του, ενώ αμφιλεγόμενη ήταν και η πολιτική του κατά του κοροναϊού.

Άλλες πτυχές των Abenomics -όπως η ενδυνάμωση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, η αντιμετώπιση του νεποτισμού και η αλλαγή της ανθυγιεινής εργασιακής κουλτούρας – παρέμειναν ανεκπλήρωτες. Η παραίτησή του το 2020 οδήγησε σε εσωτερική διαμάχη μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών του LDP, επειδή ο Άμπε αρνήθηκε να επιλέξει ο ίδιος τον διάδοχό του. Τελικά τον διαδέχθηκε ο Γιοσιχίντε Σούγκα, βετεράνος πολιτικός και επί μακρόν μέλος του υπουργικού συμβουλίου.

Για «βάρβαρη δολοφονία» ενός «σπουδαίου ανθρώπου» κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στο μήνυμά του για τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε.

«Με βαθιά λύπη έμαθα για τον θάνατο του Σίνζο Άμπε. Δεν θα καταλάβω ποτέ τη βάρβαρη δολοφονία αυτού του σπουδαίου ανθρώπου. Ιαπωνία, οι Ευρωπαίοι θρηνούν μαζί σας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγο και την οικογένειά του» σημειώνει στην ανάρτησή του στο twitter ο κ. Μισέλ.

It is with deep regret that I have learned of the passing of @AbeShinzo

I will never understand the brutal killing of this great man.

Japan, Europeans mourn with you.

My sincerest condolences to his wife and family. https://t.co/AH9JA5s4U0

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 8, 2022