Για τουλάχιστον έξι νεκρούς και οκτώ τραυματίες πολίτες κάνει λόγο ο περιφερειακός διοικητής της Λβιβ, Μαξίμ Κοζίστκι έπειτα από τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με αναφορές χτυπήθηκε και τμήμα του σιδηροδρομικού σταθμού από όπου περνούν τα φορτία με τα όπλα του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, φορτηγά έχουν πιάσει φωτιά δίπλα στον σιδηρόδρομο.

According to some reports, the morning strikes in Lviv hit the railway junction station, which was supplied with weapons from #NATO countries. One of the objects near the railway tracks is also on fire.#UkraineRussiaWar #Ukraine #UkraineUnderAttack #StopPutinNOW #StopRussia pic.twitter.com/nZ24suMgic

