Την έκκληση του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς να μην «υπάρχουν προσβολές ή επιθέσεις κατά των απλών Ρώσων» σχολίασε με επιθετικό τρόπο ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, εκ των Ουκρανών διαπραγματευτών και σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ποντόλιακ δεν δέχεται τον διαχωρισμό του Σολτς ανάμεσα στους «απλούς Ρώσους» και τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως τον εμπνευστή του πολέμου και καλεί να μη γίνει αυτή η κυρίαρχη τάση στη Δύση.

Πώς εξηγεί αυτή την τοποθέτηση; «Επειδή επίσημα το 71% των Ρώσων υποστηρίζει τον πόλεμο και τις μαζικές δολοφονίες των Ουκρανών», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ σημειώνει ακόμα: «Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας».

Chancellor @OlafScholz trying to justify his indecisiveness offers to divide ordinary Russians & Putin (as the author of the war). In Europe, this may become a false trend. Because officially 71% of Russians support the war & mass killings of Ukrainians. Keep this in mind.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 18, 2022