Χρυσό… στην κυριολεξία θα κληθούν να πληρώσουν το κρέας όσοι επισκεφτούν ένα από τα εστιατόρια το πασίγνωστου τούρκου σεφ Salt Bae ανά τον κόσμο.

Τα εστιατόρια του Salt Bae, τα οποία φημίζονται για το κρέας, θεωρούνται από τα πιο ακριβά του είδους. Ειδικά το τελευταίο του που άνοιξε το Λονδίνο πριν από λίγες μέρες.

Αυτό προκύπτει από μια απόδειξη που κυκλοφόρησε στα Social Media και δείχνει τον λογαριασμό ενός πελάτη.

Στη φωτογραφία που αναδημοσιεύει και ο βρετανικός Independent, το τελικό ποσό να προκαλεί… ίλιγγο, καθώς φτάνει τις 1.812 λίρες, δηλαδή 2.113 ευρώ!

Salt Bae’s new London restaurant sells £11 Red Bulls and £630 steaks and the internet is stunned https://t.co/VKlBQ49eqQ

Μπορεί όσοι επισκέπτονται το εστιατόριο στο Knightsbridge να γνωρίζουν τι τους περιμένει, αλλά όπως και να το κάνουμε κάποια πράγματα προκαλούν εντύπωση.

Όπως για παράδειγμα η μεγάλη Tomahak που κοστίζει 734 ευρώ, τα αναψυκτικά που κάνουν σχεδόν 10 ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το τσάι είναι δωρεάν.

It’s cheaper to fly and have food at Salt Bae’s Turkish restaurant than to go to the London one. £9 for coke. £630 for Tomahawk steak. No thank you. pic.twitter.com/PufkwKzthM

— Muttaqi متق 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇵🇸 (@Omnimojo) September 27, 2021